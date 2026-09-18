オーダーメイドの「ゲーミング冷感アームカバー」作ってみますか？【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も午後となり、ますますの盛り上がりを見せています！

こちらのブースはGuizhou Fuding Rubber & Plasticというメーカー。

何を作っているんだろう？ と思って近づいてみると、「ゲーミング冷感アームスリーブ」というユニークな商品を作っているメーカーでした。ゲーム用のアームスリーブ、近頃よく見かけますよね。

さらには、女性キャラクターが描かれたマウスパッドなども複数点展示。

ちなみに、完全オーダーメイドらしいです。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！