東京ゲームショウ2026レポート 第63回
すごくかっこいいゲーミングチェアがあると思ったら、アユートだった【TGS2026特集】
2026年09月18日 11時45分更新
幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目がスタートしました！
おっ、いい感じのゲーミングチェアがあるな〜と思って近づいてみると、アユートのブースでした。
どちらかというとオーディオ機器の印象が強いアユートですが、近年はゲーミングチェアや、PCパーツの取り扱いにも力を入れています。
やはり、高級感のあるゲーミングチェアが目を引きます。お試しで座れて、同社の製品でまとめたゲーミング環境も体験できます。
アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！
最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！
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