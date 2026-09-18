すごくかっこいいゲーミングチェアがあると思ったら、アユートだった【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目がスタートしました！

おっ、いい感じのゲーミングチェアがあるな〜と思って近づいてみると、アユートのブースでした。

どちらかというとオーディオ機器の印象が強いアユートですが、近年はゲーミングチェアや、PCパーツの取り扱いにも力を入れています。

やはり、高級感のあるゲーミングチェアが目を引きます。お試しで座れて、同社の製品でまとめたゲーミング環境も体験できます。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！