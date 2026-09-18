『APEX 6』コラボのゲームパッド、おしゃれだわ〜。欲しいぞ〜！【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目がスタートしました！

さて、どんどんブースを巡っています。こちらはフライディジブースの模様。

コントローラーやゲーミングキーボードといったゲーミングガジェットを取り扱うメーカーですね。『APEX 6』とコラボレーションしたコントローラーなどを展示しています。

地味に嬉しいところでは、大きめの袋がもらえました。会場を巡っていると、自然とパンフレットなどが増えていってしまうので、大きくて丈夫な袋、嬉しいんですよね。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！