ふもっふのおみせのブースには、良質なゲーミングデバイスが勢揃い！【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も盛り上がってます！

こちらはふもっふのおみせのブース。世界中の良質なゲーミングデバイスを扱っている、有名ショップですね。

各種コラボレーションアイテムが展示されています。ブースには、オリジナルソングがガンガン流れていて、パッと明るいイメージのブースです。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！