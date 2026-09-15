セガは9月15日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）で配信中の心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、「ペルソナ」シリーズが30周年を迎えることを記念した『ペルソナ３ ポータブル』（以下、P3P）とのコラボレーションを実施し、女性主人公が「汐見 琴音」として登場すると発表。また、「汐見 琴音」を紹介するスペシャルムービーを公開した。

彼女はコラボにあわせて新規の3Dモデルが作られているほか、『P3P』のアレンジ楽曲を楽しむことが可能。2026年9月24日に実施予定のアップデートで実装される。

さらに、本日9月15日より『ペルソナ３ リロード』の「結城 理」「岳羽 ゆかり」「真田 明彦」が“PICKUP怪ドル契約”に復刻登場する。3人が登場していたイベントシナリオは、これからでも体験可能。配信当時プレイしていなかった人も、ぜひ楽しんでみてはいかがだろうか。

▼『P5X』×『P3P』コラボイベントOPムービー

https://www.youtube.com/watch?v=Pz3Q-DlzGGA

【ゲーム情報】

タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』

ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG

メーカー：セガ

プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）

配信日：配信中（2025年6月26日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）