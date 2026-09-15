2026年9月24日に実施予定のアップデートで「汐見 琴音」は参戦！
『P5X』スペシャルムービーで『ペルソナ３ ポータブル』の女性主人公「汐見 琴音」を紹介！
セガは9月15日、iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）で配信中の心のダンジョンを冒険するRPG『ペルソナ５: The Phantom X』（以下、P5X）について、「ペルソナ」シリーズが30周年を迎えることを記念した『ペルソナ３ ポータブル』（以下、P3P）とのコラボレーションを実施し、女性主人公が「汐見 琴音」として登場すると発表。また、「汐見 琴音」を紹介するスペシャルムービーを公開した。
彼女はコラボにあわせて新規の3Dモデルが作られているほか、『P3P』のアレンジ楽曲を楽しむことが可能。2026年9月24日に実施予定のアップデートで実装される。
さらに、本日9月15日より『ペルソナ３ リロード』の「結城 理」「岳羽 ゆかり」「真田 明彦」が“PICKUP怪ドル契約”に復刻登場する。3人が登場していたイベントシナリオは、これからでも体験可能。配信当時プレイしていなかった人も、ぜひ楽しんでみてはいかがだろうか。
▼『P5X』×『P3P』コラボイベントOPムービー
https://www.youtube.com/watch?v=Pz3Q-DlzGGA
【ゲーム情報】
タイトル：『ペルソナ５: The Phantom X』
ジャンル：心のダンジョンを冒険するRPG
メーカー：セガ
プラットフォーム：iOS／Android／PC（Google Play Games／Steam）
配信日：配信中（2025年6月26日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金あり）
©Perfect World Adapted from Persona5 ©ATLUS. ©SEGA.
※記載されている会社名、製品名は、各社の登録商標または商標です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります