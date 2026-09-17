シャインマスカット14粒！ ココス史上最多の豪華パフェは絶対食べたい

ファミリーレストランのココスは9月15日より「シャインマスカットフェア」を開催中です。

ココス史上最多！シャインマスカット14粒のパフェ

パリッとジューシーな食感と爽やかな甘さが特長の“シャインマスカット”を使ったデザート全5品がラインナップします。



注目は、ココス史上最多となるシャインマスカット14粒を使用した「シャインマスカットパフェ」。

▲「シャインマスカットパフェ」（1859円）

フレッシュなシャインマスカットを14粒使用した、最初から最後まで思う存分シャインマスカットを堪能できるパフェです。



トップにはカットしたシャインマスカットに加え、粒のままのシャインマスカットを7粒もトッピング。



中層にはマスカットジェラートやバニラアイス、カスタードクリーム、シャルドネシロップ、カットスポンジ、ビスケットチップを重ね、マスカットタルトのような味わいに仕上げています。



サクサクとしたビスケットチップやカリカリのキャンディングアーモンドが食感にアクセントを加えるそうです。

ほかにもシャインマスカットデザート4品

フェアではこのほか、シャインマスカットを使った4種類のデザートを販売します。

▲「シャインマスカットグラスパフェ～ショートケーキ仕立て～」（979円）

マスカットジェラートと羽根のようなシャインマスカットを飾った、見た目にも美しいグラスパフェです。

ワイングラスの中を、優しい甘さのバニラアイスやジューシーなシャインマスカット、サクサクとしたビスケットチップ、甘みが控えめで後味のすっきりとしたシャルドネゼリーが上品に彩ります。

カットスポンジやふわとろホイップでショートケーキ風に仕立てており、ホワイトチョコフレークのコクのある甘みがアクセントだといいます。

▲「純氷ふわふわかき氷 ミニ！シャインマスカット」（759円）

ココスの夏の定番“純氷ふわふわかき氷”を、フェアでも引き続き提供します。

フレッシュなシャインマスカットに加え、ホワイトチョコフレーク、ビスケットチップをトッピング。ホワイトチョコのコクやビスケットチップのサクサク食感がふわふわのかき氷にアクセントを加えるそうです。

すっきりとして華やかな香りのシャルドネシロップと、優しい甘さのミルクシロップをかけていただきます。

▲「シャインマスカットもちもちクレープ」（649円）

ホイップが入ったもちもちクレープに、シャインマスカットやすっきりとした味わいのシャルドネゼリー、マスカットジェラート、ふわとろホイップをトッピング。

シャルドネゼリーの涼しげな見た目にも注目だそうですよ。

▲「ミニ！シャインマスカットパフェ」（539円）

シャインマスカットやマスカットジェラート、バニラアイスをトッピングした、食後にもぴったりなサイズのパフェです。

ビスケットチップがサクサクとした食感をプラス。シャルドネ風味のシロップとゼリーで、すっきりとした後味に仕上げているそうです。



どれも10月上旬に販売を終了する予定です。

14粒はさすがに気になる！

5品ある中でも、やっぱり気になるのはココス史上最多となる14粒のシャインマスカットを使ったパフェ。



トップだけでも粒のまま7粒をのせ、さらに中にもシャインマスカットが入っているという、1859円の豪華な一品です。



「シャインマスカットを思う存分食べたい！」という人には、今年のフェアの目玉として見逃せない一品ではないでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）