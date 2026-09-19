ラム酒×ラム酒×ラム酒！ コージーコーナー「濃香ラムレーズンタルト」

銀座コージーコーナーは9月18日から全国の生ケーキ取扱店で「濃香ラムレーズンタルト」（594円）を販売中です。

新登場「濃香ラムレーズンタルト」

「濃香ラムレーズンタルト」は、ラム酒入りカスタード、自家製ラムレーズン、ラム酒ゼリーと、ラム酒の風味を3つの仕立てで重ねた新作タルトです。

甘さを抑えたマスカルポーネ入りホワイトチョコムースに、自家製ラムレーズンを合わせ、上面には鮮やかなラム酒ゼリーを重ねています。ラム酒の芳醇な香りとレーズンの甘ずっぱさが調和し、甘美な余韻が広がるといいます。



販売は10月15日ごろまでを予定しています。

なお、北海道・九州地方及び、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はありません。

ラムレーズン好きにはたまらない！

ラム酒入りカスタード、自家製ラムレーズン、さらにラム酒ゼリー。ラムレーズンを主役にしながら、ラム酒の風味を3つの形で重ねているところが「濃香」のポイントのようです。



ラムレーズン好きには、この重ねっぷりが気になっちゃいますね。秋ならではのちょっと濃厚なスイーツとして楽しめそうです。

（※文中の価格はすべて税込）