最強の全部入りAndroidスマホ　FCNT「arrows Alpha2」はドコモから8月に発売予定！

FCNTはarrowsシリーズの最上位モデル「arrows Alpha2 F-51G」を、ドコモから発売します。発売は2026年8月下旬以降を予定しており、端末の具体的な価格については現時点で公表されていません。

ハイエンドクラスの基本性能

arrows Alpha2は、チップセットにMediaTekのDimensity 8350 Extremeを搭載し、ゲームや動画視聴、AI機能などを快適にこなせる高いパフォーマンスを誇ります。メモリーとストレージは、8GB/256GBを標準とし、ドコモオンラインショップ限定のインディゴカラーには12GB/ 512GBのモデルも用意されます（いずれも外部最大2TBのmicroSDに対応）。また、仮想メモリー機能を活用することで、最大16GBの追加（合計最大24GB相当）も可能です。

ディスプレーは6.4型（1200×2670ドット）の有機ELで、最大144Hzのリフレッシュレートと輝度は最大3000ニト。バッテリーは、arrowsシリーズで初めて高いエネルギー密度を持つシリコンカーボンバッテリーを採用し、容量は5370mAhです。1回のフル充電で約2日間利用でき、約40分で100％になる90Wの急速充電にも対応しています。

本体サイズは約72×155×8.6mmで、重さは187g。カラバリはインディゴ、ホワイト、レッド、ブルーグリーンの4色展開ですが、レッドとブルーグリーンはドコモオンラインショップ限定です。

カメラは「LYTIA 710」搭載で夜景も美しく

カメラはメイン（広角）に、ソニー製の1/1.56インチ大型センサー「LYTIA 710」を採用した約5030万画素を搭載しました。これにより、暗い場所や低照度環境でのノイズを前モデルから約15％抑え、夜間でも鮮明な撮影が可能になります。さらに、約4990万画素の超広角カメラと、同じく約4990万画素のインカメラを備え、スナップ写真から自撮りまで多彩なシーンで高画質の写真が撮れます。

動画撮影においては、4K/60FPSの高フレームレート撮影やHDR動画に対応しており、白飛びを抑えながら自然なディテールを表現できます。また、今回の目玉と言えるのが高い防水性能により、淡水（水深1m以内）で水中撮影ができるようになったことです。

arrows AIも進化！ 日常をサポートする機能多数

arrows Alpha2はAIによる日常のサポート機能が非常に充実しています。新しくなったarrows AIは、マルチモーダルに対応したチャット形式のアシスタントとして、ユーザーの好みを学習しパーソナライズされた回答をしてくれます。さらに、受信した大量の通知の要約や、会議音声を録音して文字起こし・要約する「AIメモ」、画像生成、音楽プレイリストの作成など、仕事にもプライベートにも役に立ちそうです。

また、「Google Gemini」も搭載しており、「かこって検索」や写真の「消しゴムマジック」なども手軽に利用できます。

アクションキーと世界最高水準の耐久性

端末のサイドには「アクションキー」が配置されており、決済アプリや好みのAI機能を割り当ててワンプッシュで素早く起動できます。さらに、背面のカメラ付近にあるセンサーに指を当てることで自律神経を計測、毎日のコンディションを測定・レポートしてくれる健康サポート機能も引き続き搭載しています。

耐久性の面では、米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）23項目に準拠しているほか、1.8mの高さからコンクリートへ落下させても画面が割れない独自試験をクリアしており、世界最高水準の頑丈さを誇るとのことです。

【まとめ】高評価だった前モデルから順当進化

価格がやや気になるところ

arrows Alpha2は、高い処理能力や最新センサーによるカメラ性能といったハイエンドモデルに相応しいスペックを誇る一方で、最高水準の堅牢性と大容量で長持ちなバッテリーを兼ね備えた1台です。進化したarrows AIによる直感的なサポート機能や自律神経測定機能など、ユーザーに役立つ機能も満載です。

最大3回のOSアップデートと5年間のセキュリティアップデートも保証されており、長期間にわたって安心して使い続けられるという、FCNTらしいスマートフォンに仕上がっています。