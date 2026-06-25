このページの本文へ

最強の全部入りAndroidスマホ　FCNT「arrows Alpha2」はドコモから8月に発売予定！

2026年06月25日 13時40分更新

文● スピーディー末岡　編集●ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

　FCNTはarrowsシリーズの最上位モデル「arrows Alpha2 F-51G」を、ドコモから発売します。発売は2026年8月下旬以降を予定しており、端末の具体的な価格については現時点で公表されていません。

ハイエンドクラスの基本性能

　arrows Alpha2は、チップセットにMediaTekのDimensity 8350 Extremeを搭載し、ゲームや動画視聴、AI機能などを快適にこなせる高いパフォーマンスを誇ります。メモリーとストレージは、8GB/256GBを標準とし、ドコモオンラインショップ限定のインディゴカラーには12GB/ 512GBのモデルも用意されます（いずれも外部最大2TBのmicroSDに対応）。また、仮想メモリー機能を活用することで、最大16GBの追加（合計最大24GB相当）も可能です。

ブルーグリーン

インディゴ

　ディスプレーは6.4型（1200×2670ドット）の有機ELで、最大144Hzのリフレッシュレートと輝度は最大3000ニト。バッテリーは、arrowsシリーズで初めて高いエネルギー密度を持つシリコンカーボンバッテリーを採用し、容量は5370mAhです。1回のフル充電で約2日間利用でき、約40分で100％になる90Wの急速充電にも対応しています。

　本体サイズは約72×155×8.6mmで、重さは187g。カラバリはインディゴ、ホワイト、レッド、ブルーグリーンの4色展開ですが、レッドとブルーグリーンはドコモオンラインショップ限定です。

カメラは「LYTIA 710」搭載で夜景も美しく

　カメラはメイン（広角）に、ソニー製の1/1.56インチ大型センサー「LYTIA 710」を採用した約5030万画素を搭載しました。これにより、暗い場所や低照度環境でのノイズを前モデルから約15％抑え、夜間でも鮮明な撮影が可能になります。さらに、約4990万画素の超広角カメラと、同じく約4990万画素のインカメラを備え、スナップ写真から自撮りまで多彩なシーンで高画質の写真が撮れます。

　動画撮影においては、4K/60FPSの高フレームレート撮影やHDR動画に対応しており、白飛びを抑えながら自然なディテールを表現できます。また、今回の目玉と言えるのが高い防水性能により、淡水（水深1m以内）で水中撮影ができるようになったことです。

arrows AIも進化！ 日常をサポートする機能多数

　arrows Alpha2はAIによる日常のサポート機能が非常に充実しています。新しくなったarrows AIは、マルチモーダルに対応したチャット形式のアシスタントとして、ユーザーの好みを学習しパーソナライズされた回答をしてくれます。さらに、受信した大量の通知の要約や、会議音声を録音して文字起こし・要約する「AIメモ」、画像生成、音楽プレイリストの作成など、仕事にもプライベートにも役に立ちそうです。

　また、「Google Gemini」も搭載しており、「かこって検索」や写真の「消しゴムマジック」なども手軽に利用できます。

アクションキーと世界最高水準の耐久性

　端末のサイドには「アクションキー」が配置されており、決済アプリや好みのAI機能を割り当ててワンプッシュで素早く起動できます。さらに、背面のカメラ付近にあるセンサーに指を当てることで自律神経を計測、毎日のコンディションを測定・レポートしてくれる健康サポート機能も引き続き搭載しています。

　耐久性の面では、米国国防総省の調達基準（MIL-STD-810H）23項目に準拠しているほか、1.8mの高さからコンクリートへ落下させても画面が割れない独自試験をクリアしており、世界最高水準の頑丈さを誇るとのことです。

【まとめ】高評価だった前モデルから順当進化
価格がやや気になるところ

　arrows Alpha2は、高い処理能力や最新センサーによるカメラ性能といったハイエンドモデルに相応しいスペックを誇る一方で、最高水準の堅牢性と大容量で長持ちなバッテリーを兼ね備えた1台です。進化したarrows AIによる直感的なサポート機能や自律神経測定機能など、ユーザーに役立つ機能も満載です。

レッド

ホワイト

　最大3回のOSアップデートと5年間のセキュリティアップデートも保証されており、長期間にわたって安心して使い続けられるという、FCNTらしいスマートフォンに仕上がっています。

FCNT「arrows Alpha2」の主なスペック
ディスプレー 6.4型有機EL 144Hz対応
画面解像度 1200×2670
サイズ 約72×155×8.6mm
重量 約187g
CPU MediaTek Dimensity 8350 Extream
3.35GHz（8コア）
メモリー 8/12GB
ストレージ 256/512GB
外部ストレージ microSD（最大2TB）
OS Android 16
無線LAN Wi-Fi 6
カメラ画素数 5030万画素（広角、OIS）
＋4990万画素（超広角）
イン：4990万画素
バッテリー容量 5370mAh（90W対応）
FeliCa／NFC ○／○
防水／防塵 ○／○（IP69）
生体認証 指紋＋顔
USB端子 Type-C
イヤホン端子 ×
カラバリ インディゴ、ホワイト、レッド、ブルーグリーン
価格 未定

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
Amazon売れ筋ランキング「ノートパソコン」（在庫あり）
1
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 7 8840HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K90028JP ノートPC
Lenovo ノートパソコン パソコン IdeaPad Slim 3 14.0インチ AMD Ryzen™ 7 8840HS メモリ16GB SSD512GB MS Office搭載 Windows11 バッテリー駆動12.6時間 重量1.39kg ルナグレー 83K90028JP ノートPC
￥149,800
2
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
【整備済み品】富士通 ノートパソコン LIFEBOOK U9310 13.3型FHD(1920x1080) 超軽薄 ノートPC/第10世代 Core i5-10310U＠1.7GHz/ 8GB メモリ/高速ストレージ SSD/Webカメラ/WIFI/Type-C/HDMI/win11&MS Office 2019 搭載 ビジネス 在宅勤務向け パソコン (メモリ：8GB／SSD：256GB)
￥35,129
3
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
【整備済み品】富士通 ARROWS Tab V727/V 12.3型 WUXGA+ タブレットPC Windows11 Pro MS Office H&B 2019 第7世代 Core m3-7Y30 メモリ4GB SSD128GB LTE対応 無線LAN Webカメラ タッチペン付属 USB-C 初期設定済み 中古パソコン
￥11,800
4
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
【Amazon.co.jp限定】ASUS ノートパソコン Vivobook 15 M1502NAQ 15.6インチ AMD Ryzen 7 170 メモリ16GB SSD 512GB Windows 11 重量1.7kg Wi-Fi 6E クワイエットブルー M1502NAQ-R7165BUW
￥109,800
5
【整備済み品】富士通 LIFEBOOK A579 15.6型 第8世代CPU Core i5-8265U /Windows11 Pro/MS Office2019搭載/初期設定不要/Webカメラ/テンキー搭載/DVD-ROM/内蔵WIFI/Bluetooth/HDMI(ホワイト/テンキー搭載, メモリ8GB,SSD256GB)
【整備済み品】富士通 LIFEBOOK A579 15.6型 第8世代CPU Core i5-8265U /Windows11 Pro/MS Office2019搭載/初期設定不要/Webカメラ/テンキー搭載/DVD-ROM/内蔵WIFI/Bluetooth/HDMI(ホワイト/テンキー搭載, メモリ8GB,SSD256GB)
￥23,140

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）
1
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
KIOXIA(キオクシア) 旧東芝メモリ microSD 128GB UHS-I Class10 (最大読出速度100MB/s) Nintendo Switch動作確認済 国内サポート正規品 メーカー保証5年 KLMEA128G
￥2,680
2
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
Anker PowerLine III Flow USB-C & USB-C ケーブル Anker絡まないケーブル 240W 結束バンド付き USB PD対応 シリコン素材採用 iPhone 17 / 16 / 15 / Galaxy iPad Pro MacBook Pro/Air 各種対応 (1.8m ミッドナイトブラック)
￥1,890
3
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
Anker USB Type C ケーブル PowerLine USB-C & USB-A 3.0 ケーブル iPhone 17 / 16 / 15 /Xperia/Galaxy/LG/iPad Pro/MacBook その他 Android 等 USB-C機器対応 テレワーク リモート 在宅勤務 0.9m ホワイト
￥740
4
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
Anker iPhone充電ケーブル PowerLine II ライトニングケーブル MFi認証 超高耐久 iPhone 14 / 14 Pro Max / 14 Plus / 13 / 13 Pro / 12 / 11 / X/XS/XR / 8 Plus 各種対応 (0.9m ホワイト)
￥990
5
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W/5A 超急速充電 USB C ナイロン編み 断線防止 iphone17/16/15シリーズ/iPad/MacBook Pro/Galaxy S24/Matebook/iPad/Xperia等USB-C各種対応(1m, ブラック)
￥844
6
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
エレコム 電源タップ 6個口 3m 雷ガード 個別スイッチ ほこりシャッター付 耐熱 PSE技術基準適合 ブラック T-K6A-2630BK
￥1,899
7
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
KIOXIA(キオクシア)【日本製】USBフラッシュメモリ 32GB USB2.0 国内サポート正規品 KLU202A032GL
￥1,571
8
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
バッファロー マウス 無線 ワイヤレス 5ボタン 【戻る/進むボタン搭載】 小型 軽量 節電モデル 最大584日使用可能 BlueLED ブラック BSMBW315BK
￥1,040
9
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
NIMASO ガラスフィルム iPad 第11世代（A16） 2025用/iPad 10.9インチ 第10世代 2022用 衝撃吸収 強化 ガラス 保護フィルム 指紋防止 ガイド枠付き NTB22I574
￥1,519
10
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
KIOXIA(キオクシア)【日本製】SDカード 128GB SDXC UHS-I Class10 読出速度100MB/s 国内正規品 メーカー保証5年 KLNEA128G
￥3,139

Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン