折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第23回
折りたたみが出ても変わらず人気のiPhone 18 Pro Max、発売日分は早くも品薄傾向
2026年09月12日 21時25分更新
12日21時に開始されたiPhone 18 Pro／Pro Maxの予約受付だが、今回も上位モデルのiPhone 18 Pro Maxが人気。開始から10分を経たずに、早くも一部モデルについては10月2日到着に表示が切り替わっている。
今年は“折りたたみiPhone”の「iPhone Duo」が登場。10月16日からの予約受付が開始されることに加えて、価格でもiPhone 18 Pro Maxで23万9800円（256GBモデル）と、昨秋時点からだと4万5000円の値上げ。どのくらい入手難になるのか、予想しづらいところではあったが、発売日時点での「Pro Max」の人気は引き続き高いと言えそうだ。
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