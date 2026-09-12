折りたたみが出ても変わらず人気のiPhone 18 Pro Max、発売日分は早くも品薄傾向

12日21時に開始されたiPhone 18 Pro／Pro Maxの予約受付だが、今回も上位モデルのiPhone 18 Pro Maxが人気。開始から10分を経たずに、早くも一部モデルについては10月2日到着に表示が切り替わっている。

今年は“折りたたみiPhone”の「iPhone Duo」が登場。10月16日からの予約受付が開始されることに加えて、価格でもiPhone 18 Pro Maxで23万9800円（256GBモデル）と、昨秋時点からだと4万5000円の値上げ。どのくらい入手難になるのか、予想しづらいところではあったが、発売日時点での「Pro Max」の人気は引き続き高いと言えそうだ。