コロプラは5月29日、iOS／Android向けクイズ＆カードバトルRPG『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』（以下、黒猫のウィズ）について、『ロックマンエグゼ』とのコラボレーションイベント「ロックマンエグゼ オペレーション幻魔特区」とガチャを開催。イベント・ガチャの期間は、2026年6月30日15時59分まで（予定）。

今年25周年を迎えるカプコンのゲームシリーズ『ロックマンエグゼ』シリーズと『黒猫のウィズ』の人気イベントシリーズ「幻魔特区スザク」のコラボレーションイベントを開催。コラボ開催を記念して、コラボ精霊がもらえたり、最大70連無料でガチャが引けたりするキャンペーンを開催している。

■イベントストーリーあらすじ

異界へ飛ばされ、光熱斗と出会った「君」は、ロックマン、ブルース、

そしてキワムたちと力を合わせて、スザクロッド統治域に広がる異変を追う。

人間とガーディアンの融和が進み始めていたはずのスザク大ロッドでは、

不可解なバグ現象が相次いでいた。

やがて彼らは、事件の裏に潜むゴスペルの残滓、

そしてガーディアンと人間の不和が生んだ絶望の化身と対峙することと鳴る――。

■ガチャ登場キャラクター

ロックマン（CV：木村亜希子さん）

光熱斗の相棒であるネットナビ。優しさと勇気を胸に、熱斗と心を通わせながら、電脳世界に起こる数々の事件へともに立ち向かってきた。

ブルース（CV：松風雅也さん）

伊集院炎山に仕える、冷静沈着なネットナビ。主の命を何より優先し、鋭い剣技と迅速な判断で、ネット犯罪者からも恐れられている。

フォルテ（CV：根本圭子さん）

インターネットの最深部に潜む、強大な力と戦いを求め続ける最強のナビ。その矜持は紛い物や弱さを許さない。

キワム（CV：寺島拓篤さん）

スザクロッド自警団のリーダーを務めるガーディアンの少年。人とガーディアンが新たな関係を築けるよう活動している。異界の力で強化されたアウデアムスで戦う。

■「クイズラッシュ」がコラボ特別仕様に！

「クイズラッシュ」は放置ゲーム要素を取り入れたコンテンツ。ユニットを編成してクイズに答えて「クイズで攻撃」＆放置でレベル上げをし、ボスユニットに挑戦して最終ステージを目指す。

期間中、「クイズで攻撃」で「ロックマン」「メットール」が登場。また、コラボ限定のクイズラッシュユニットは『ロックマンエグゼ』に登場するドット絵のキャラクターを再現している。「ラッシュチケット【s7】」とユニットを交換して遊ぼう。

＜クイズラッシュ登場ユニット＞

※画像はラッシュ時の姿です。

■『ロックマンエグゼ』コラボ記念キャンペーン！

＜コラボ記念ログインボーナス＞

期間中にゲーム内にログインすると「ラッシュチケット【s7】」10枚に加え、合計5日を達成でコラボ精霊「心持つナビ ロックマン（CV：木村亜希子さん）」をプレゼント。

また、合計10日を達成で「L1枚確定無料10連ガチャ」が引ける。開催期間は、2026年6月30日15時59分まで（予定）。

＜キャラプレゼントPREMIUM＞

選んだ対象精霊10体の中から、抽選で1体がもらえる「キャラプレゼントPREMIUM」で使用できる、抽選権付きクリスタルを販売。販売期間は、2026年6月30日15時59分まで（予定）。抽選期間は、7月7日15時59分まで（予定）。

＜コラボ開催記念！最大70連無料ガチャ＞

期間中に1日1回10連無料ガチャを引くことができ、最大70連無料で引くことができる。開催期間は、2026年6月5日15時59分まで（予定）。

＜コラボ開催記念ミッション＞

指定されたミッションをクリアすると「ラッシュチケット【s7】」が最大20枚獲得できる。ミッション期間は、2026年6月30日15時59分まで（予定）。

■「コラボ開催記念キャンペーン」開催！

Xにて指定のハッシュタグ「#黒猫エグゼコラボ」をつけて、ゲーム内のスクリーンショットを投稿してみよう。期間中の対象ポストの投稿総数が690件を達成すると、後日プレイヤー全員にゲーム内アイテム「クリスタル」を5個プレゼント。開催期間は、2026年6月11日15時59分まで（予定）。

※キャンペーンの参加には『黒猫のウィズ』公式Xのフォローが必要となります。

▼『黒猫のウィズ』公式X

https://x.com/colopl_quiz

【ゲーム情報】

タイトル：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ

ジャンル：クイズ＆カードバトルRPG

配信：コロプラ

プラットフォーム：Android 8 以降／iOS 15.0以降（iPhone／iPad／iPod Touch）

配信日：配信中（2013年3月5日）

価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）

©COLOPL, Inc.

©CAPCOM

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※対応スマートデバイスの購入および通信料はお客様のご負担となります。

※アイテム課金制です。一部キャラクターは有料のランダム型アイテム提供方式により提供されます。

※18歳未満の方へ：アイテムを購入する際は、保護者から同意をもらうか、一緒に購入するようにしてください。