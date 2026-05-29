期間中に5日ログインすれば「心持つナビ ロックマン（CV：木村亜希子さん）」がもらえる！
「ロックマン」が「黒猫」にやってくる！『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』×『ロックマンエグゼ』コラボが開始
コロプラは5月29日、iOS／Android向けクイズ＆カードバトルRPG『クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ』（以下、黒猫のウィズ）について、『ロックマンエグゼ』とのコラボレーションイベント「ロックマンエグゼ オペレーション幻魔特区」とガチャを開催。イベント・ガチャの期間は、2026年6月30日15時59分まで（予定）。
今年25周年を迎えるカプコンのゲームシリーズ『ロックマンエグゼ』シリーズと『黒猫のウィズ』の人気イベントシリーズ「幻魔特区スザク」のコラボレーションイベントを開催。コラボ開催を記念して、コラボ精霊がもらえたり、最大70連無料でガチャが引けたりするキャンペーンを開催している。
■イベントストーリーあらすじ
異界へ飛ばされ、光熱斗と出会った「君」は、ロックマン、ブルース、
そしてキワムたちと力を合わせて、スザクロッド統治域に広がる異変を追う。
人間とガーディアンの融和が進み始めていたはずのスザク大ロッドでは、
不可解なバグ現象が相次いでいた。
やがて彼らは、事件の裏に潜むゴスペルの残滓、
そしてガーディアンと人間の不和が生んだ絶望の化身と対峙することと鳴る――。
■ガチャ登場キャラクター
ロックマン（CV：木村亜希子さん）
光熱斗の相棒であるネットナビ。優しさと勇気を胸に、熱斗と心を通わせながら、電脳世界に起こる数々の事件へともに立ち向かってきた。
ブルース（CV：松風雅也さん）
伊集院炎山に仕える、冷静沈着なネットナビ。主の命を何より優先し、鋭い剣技と迅速な判断で、ネット犯罪者からも恐れられている。
フォルテ（CV：根本圭子さん）
インターネットの最深部に潜む、強大な力と戦いを求め続ける最強のナビ。その矜持は紛い物や弱さを許さない。
キワム（CV：寺島拓篤さん）
スザクロッド自警団のリーダーを務めるガーディアンの少年。人とガーディアンが新たな関係を築けるよう活動している。異界の力で強化されたアウデアムスで戦う。
■「クイズラッシュ」がコラボ特別仕様に！
「クイズラッシュ」は放置ゲーム要素を取り入れたコンテンツ。ユニットを編成してクイズに答えて「クイズで攻撃」＆放置でレベル上げをし、ボスユニットに挑戦して最終ステージを目指す。
期間中、「クイズで攻撃」で「ロックマン」「メットール」が登場。また、コラボ限定のクイズラッシュユニットは『ロックマンエグゼ』に登場するドット絵のキャラクターを再現している。「ラッシュチケット【s7】」とユニットを交換して遊ぼう。
＜クイズラッシュ登場ユニット＞
※画像はラッシュ時の姿です。
■『ロックマンエグゼ』コラボ記念キャンペーン！
＜コラボ記念ログインボーナス＞
期間中にゲーム内にログインすると「ラッシュチケット【s7】」10枚に加え、合計5日を達成でコラボ精霊「心持つナビ ロックマン（CV：木村亜希子さん）」をプレゼント。
また、合計10日を達成で「L1枚確定無料10連ガチャ」が引ける。開催期間は、2026年6月30日15時59分まで（予定）。
＜キャラプレゼントPREMIUM＞
選んだ対象精霊10体の中から、抽選で1体がもらえる「キャラプレゼントPREMIUM」で使用できる、抽選権付きクリスタルを販売。販売期間は、2026年6月30日15時59分まで（予定）。抽選期間は、7月7日15時59分まで（予定）。
＜コラボ開催記念！最大70連無料ガチャ＞
期間中に1日1回10連無料ガチャを引くことができ、最大70連無料で引くことができる。開催期間は、2026年6月5日15時59分まで（予定）。
＜コラボ開催記念ミッション＞
指定されたミッションをクリアすると「ラッシュチケット【s7】」が最大20枚獲得できる。ミッション期間は、2026年6月30日15時59分まで（予定）。
■「コラボ開催記念キャンペーン」開催！
Xにて指定のハッシュタグ「#黒猫エグゼコラボ」をつけて、ゲーム内のスクリーンショットを投稿してみよう。期間中の対象ポストの投稿総数が690件を達成すると、後日プレイヤー全員にゲーム内アイテム「クリスタル」を5個プレゼント。開催期間は、2026年6月11日15時59分まで（予定）。
※キャンペーンの参加には『黒猫のウィズ』公式Xのフォローが必要となります。
▼『黒猫のウィズ』公式X
https://x.com/colopl_quiz
【ゲーム情報】
タイトル：クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ
ジャンル：クイズ＆カードバトルRPG
配信：コロプラ
プラットフォーム：Android 8 以降／iOS 15.0以降（iPhone／iPad／iPod Touch）
配信日：配信中（2013年3月5日）
価格：基本プレイ無料（アイテム課金制）
©COLOPL, Inc.
©CAPCOM
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