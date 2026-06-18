カプコンは6月18日、「ストリートファイター6」Year 4開幕を飾る完全新規のキャラクター「ヤスミン」のゲームプレイトレーラーを発表した。キャラ自体は2026年8月3日16時より配信予定だ。

ヤスミンは、フィリピンの伝統武術“エスクリマ”を駆使する俊敏で軽快な動きが特徴のキャラクター。カランビットナイフを用いたコンビネーションで、あらゆる距離から相手へ奇襲、翻弄する戦い方を得意とする。

バックストーリーは、ある日姿を消した兄を追ってストリートファイトの世界へ飛び込んだというもの。礼儀正しく、対戦相手への礼も忘れない。普段はちょっと人見知りの女子高校生。

この発表を受けユーザーからは「あの、ずっと髪下ろしていてもらえませんか？」「ヘアバンドしたら強い女で、髪下ろしたら大人しい系になるのいいな」「どうしたカプコン？かわいいぞ」「“普段は大人しい性格で自信もないが髪を上げることで自らを鼓舞してイケイケ状態を作っている”まで読み取れるの、キャラ作りが上手すぎる」など、大きな盛り上がりをみせている。

また公式によると、実装と同時に全体のバトルバランス調整も行われるとのこと。「アルジュン」「ティファ」「ボシュ」の追加も引き続き行われるので、続報に期待しよう。

【ゲーム情報】

タイトル：ストリートファイター6

ストリートファイター6 Years 1-2 ファイターズエディション

ジャンル：対戦格闘

販売：カプコン

プラットフォーム：Nintendo Switch 2／PlayStation 5／PlayStation 4／Xbox Series X|S／PC（Steam）

発売日：

PS5／PS4／XSX|S／Steam：発売中（2023年6月2日）

Switch 2：発売中（2025年6月5日）

価格：

パッケージ通常版：8789円

ダウンロード通常版：4990円

パッケージ版「Years 1-2 ファイターズエディション」：8789円

ダウンロード版「Years 1-2 ファイターズエディション」：7990円

プレイ人数：1～2人（オフライン）／2～16人（オンライン）

CERO：C（15才以上対象）