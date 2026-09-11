デジタル庁に不正アクセス、24.6万件の個人情報が流出か

デジタル庁は9月11日、同庁が運用する「ガバメントソリューションサービス（GSS）」が不正アクセスを受け、個人情報（約24.6万件）を含むファイルが外部流出した可能性があることを公表した。

対象者はGSS利用機関の職員、GS利用機関の業務に携わった事業者・個人・公務員等。流出が疑われる個人情報は氏名、メールアドレス、電話番号、住所などだ。

9月11日現在、想定される被害の概要は以下のとおり。

●想定される被害の概要（2026年9月11日時点） ■対象者別の内訳 ・GSS利用機関の職員／GSS利用機関の業務に携わった公務員等：約18.9万件

・GSS利用機関の業務に携わった事業者及び個人：約5.7万件 ■流出した可能性のある個人情報 ・氏名：約23.6万件

・メールアドレス：約23.1万件

・電話番号：約9.4万件

・住所：約0.1万件

など

同庁によると、攻撃者は6月25日、VPNの脆弱性を突いてシステムに侵入。保守運用担当者のアカウントを利用して、サーバー上に保管されたファイルへアクセスしていたという。

今後の対応について同庁は、対象者を特定の上、個別に連絡すると説明。あわせて、流出した可能性のある個人情報が「なりすまし」や「フィッシング詐欺」に利用されることもあり得るとして、不審な電話、メール、SNSなどに注意するよう呼びかけている。