デジタル庁に不正アクセス、24.6万件の個人情報が流出か

デジタル庁は9月11日、同庁が運用する「ガバメントソリューションサービス（GSS）」が不正アクセスを受け、個人情報（約24.6万件）を含むファイルが外部流出した可能性があることを公表した。
対象者はGSS利用機関の職員、GS利用機関の業務に携わった事業者・個人・公務員等。流出が疑われる個人情報は氏名、メールアドレス、電話番号、住所などだ。
9月11日現在、想定される被害の概要は以下のとおり。
●想定される被害の概要（2026年9月11日時点）
■対象者別の内訳
・GSS利用機関の職員／GSS利用機関の業務に携わった公務員等：約18.9万件
・GSS利用機関の業務に携わった事業者及び個人：約5.7万件
■流出した可能性のある個人情報
・氏名：約23.6万件
・メールアドレス：約23.1万件
・電話番号：約9.4万件
・住所：約0.1万件
など
同庁によると、攻撃者は6月25日、VPNの脆弱性を突いてシステムに侵入。保守運用担当者のアカウントを利用して、サーバー上に保管されたファイルへアクセスしていたという。
今後の対応について同庁は、対象者を特定の上、個別に連絡すると説明。あわせて、流出した可能性のある個人情報が「なりすまし」や「フィッシング詐欺」に利用されることもあり得るとして、不審な電話、メール、SNSなどに注意するよう呼びかけている。
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