iOS 27は来週火曜15日に配信開始　対応iPhoneはiOS 26と同じ

アップルは同社サイト上で、iOSの最新バージョン「iOS 27」の配信開始日が9月15日（火）であることを公表している（なお、macOS 27／iPadOS 27／watchOS 27／visionOS 27も同様）。

対応機種については、iPhone 11以降で第2世代以降のiPhone SEも含まれる。これはiOS 26と同じ。つまりiOS 26が動くiPhoneであれば、iOS 27も動作することになる。

iOS 27の新機能については、パブリックベータ版のレポートなども参照いただきたいが、新しいSiri AI、AI写真編集を含むApple Intelligenceの強化、Liquid Glassの改善、OSのチューニングによるアプリ起動やAirDrop転送の高速化、Wi-Fiとモバイル通信の切り替えのシームレス化などがある。

なお、Apple Intelligence対応モデルで利用できるSiri AIについては当初は英語のみで、日本語での利用は「年内」とされている。