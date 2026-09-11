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折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第19回

Siri AIの日本語対応も案外早そう

iOS 27は来週火曜15日に配信開始　対応iPhoneはiOS 26と同じ

2026年09月11日 08時00分更新

文● オカモト／ASCII

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　アップルは同社サイト上で、iOSの最新バージョン「iOS 27」の配信開始日が9月15日（火）であることを公表している（なお、macOS 27／iPadOS 27／watchOS 27／visionOS 27も同様）。

iOS 27の対応機種はiOS 26と同じ。iPhone 11以降で動作する

　対応機種については、iPhone 11以降で第2世代以降のiPhone SEも含まれる。これはiOS 26と同じ。つまりiOS 26が動くiPhoneであれば、iOS 27も動作することになる。

　iOS 27の新機能については、パブリックベータ版のレポートなども参照いただきたいが、新しいSiri AI、AI写真編集を含むApple Intelligenceの強化、Liquid Glassの改善、OSのチューニングによるアプリ起動やAirDrop転送の高速化、Wi-Fiとモバイル通信の切り替えのシームレス化などがある。

Siri AIも日本語対応は遅れそうな感じだったが、「年内」ということで一安心だ

macOSもそうだが、OSに機能を増やすだけでなく、コードの見直しで最適化・高速化しようとする意図が見られるのはうれしい点だ

　なお、Apple Intelligence対応モデルで利用できるSiri AIについては当初は英語のみで、日本語での利用は「年内」とされている。

 

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