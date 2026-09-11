折りたたみiPhoneは「iPhone Duo」！ iPhone 18 Pro＆iPhone Duo徹底特集 第19回
Siri AIの日本語対応も案外早そう
iOS 27は来週火曜15日に配信開始 対応iPhoneはiOS 26と同じ
2026年09月11日 08時00分更新
アップルは同社サイト上で、iOSの最新バージョン「iOS 27」の配信開始日が9月15日（火）であることを公表している（なお、macOS 27／iPadOS 27／watchOS 27／visionOS 27も同様）。
対応機種については、iPhone 11以降で第2世代以降のiPhone SEも含まれる。これはiOS 26と同じ。つまりiOS 26が動くiPhoneであれば、iOS 27も動作することになる。
iOS 27の新機能については、パブリックベータ版のレポートなども参照いただきたいが、新しいSiri AI、AI写真編集を含むApple Intelligenceの強化、Liquid Glassの改善、OSのチューニングによるアプリ起動やAirDrop転送の高速化、Wi-Fiとモバイル通信の切り替えのシームレス化などがある。
なお、Apple Intelligence対応モデルで利用できるSiri AIについては当初は英語のみで、日本語での利用は「年内」とされている。
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