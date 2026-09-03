Amazonセール情報大紹介！ 第2236回
スニーカー感覚で歩けるサンダル！ リーボック「HYPERIUM SANDAL」はクッション性も◎
2026年09月03日 07時00分更新
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サンダルでもたくさん歩きたい人へ！
HYPERIUM SANDALが21%OFF！
まだまだ暑い時期、サンダルが楽。でも、買い物や旅行で長く歩くとなると「普通のサンダルだとちょっと疲れそう」と思うこともあります。
そんな人にチェックしてほしいのが、リーボックの「HYPERIUM SANDAL」。参考価格7,590円のところ、21%オフの5,991円で販売中（9月3日時点）
ざっくり言えば、「スニーカーっぽい感覚で履けるスポーツサンダル」。アッパーにはシンセティック素材を採用し、トレイルランニングシューズを思わせるボリュームのあるデザインに加え、ミッドソールとフットベッドにはクッション性を高める「FuelFoam」を採用しています。
近所へのちょっとした外出はもちろん、夏の街歩きや旅行など、「サンダルでそれなりに歩きたい」という日に使いやすい一足です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
HYPERIUM SANDALの特徴
FuelFoamで足元をクッション
ミッドソールとフットベッドには、リーボックの「FuelFoam」を採用。足裏への衝撃をやわらげるクッション性を備えているため、薄いソールのサンダルよりも、長く歩く日の選択肢にしやすいのがポイントです。
アウトドア感のあるデザイン
見た目はトレイルランニングシューズを思わせるスポーティーなデザイン。一般的なビーチサンダルより存在感があり、ショートパンツはもちろん、カーゴパンツやワイドパンツなどとも合わせやすそうです。
ヒールストラップでかかとを固定
スリップオン構造ながら、かかとにはヒールストラップを装備。さらにアッパーにはベルクロストラップを備えており、フィット感を調整できます。サッと履けるサンダルの気軽さを残しつつ、歩くときに足が動きすぎにくい仕様です。
まとめ：残暑もたくさん歩くなら候補に入れたい
参考価格：7,590円
現在の価格：5,991円［21%OFF］
リーボックのHYPERIUM SANDALは、「サンダルは楽だけど、ペラペラのものだと歩きにくい」という人に向いた一足です。
FuelFoamによるクッション性に加えて、ヒールストラップとベルクロストラップで足をホールドできるのが強み。近所への外出だけでなく、ショッピングや旅行、レジャーなど、歩く時間が長くなりそうな日にも使いやすいでしょう。
そして、いかにもアウトドア専用という雰囲気ではなく、街中でも履きやすいデザインなのもポイント。「夏はなるべくスニーカーを履きたくない。でも、歩きやすさも捨てたくない」という人には、なかなかちょうどいいサンダルです。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
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