31.5型大画面を4K 160HzとフルHD 320Hzに切り替えられる高性能液晶ゲーミングディスプレーがスマイルセール対象

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MSIの31.5型4Kゲーミングディスプレーをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの31.5型4Kゲーミングディスプレー「MAG 322URDF E16」が販売中だ。参考価格は9万9800だが、タイムセールにより26％オフの7万3800円で購入できる（9月2日時点）。

本製品は、4K（3840×2160ドット）のRapid IPSパネルを搭載した31.5型ゲーミングディスプレー。フルHD/320Hz・4K/160Hzのデュアルモードを搭載し、ゲームに応じて切り替えられるという。そのほか、家庭用ゲーム機との接続に最適なHDMI 2.1およびVRR機能（可変リフレッシュレート機能）、明暗を同時に表現できるHDR、ディスプレー表示サイズの調整機能なども特徴だ。

デュアルモード搭載モデル、今なら7万円台で買える

ユーザーレビューを見ると、“この価格帯で一定以上の性能を搭載したディスプレーは数が少ない／ゲーム用だけでなく、動画視聴としても優秀なディスプレー／買ってよかったと思える製品”といった声が寄せられている。

高価ではあるものの、デュアルモードの存在が大きなポイントだ。現在は26％オフの価格で買えるので、気になる人は早めにチェックしてみてほしい。