ゲーム機の居場所を確保したい！ スリムで裏配線OKの連結型収納ボックスはどう？ スマイルセールで10％オフ中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

サンワダイレクトのゲーム機収納ボックスをチェック

Amazon.co.jpにて、サンワダイレクトのゲーム機収納ボックス「100-CUBEH10W（ホワイト）」が販売中だ。参考価格は4280円だが、スマイルセールにより10％オフの3850円で購入できる（9月2日時点）。

本製品は上部に開閉できる蓋がついたゲーム機収納ボックスで、Nintendo Switchや化粧品の収納が可能。配線穴が付いており、周辺機器や電源タップを収納しながら配線ができるという。

高評価続出のゲーム機収納ボックス

ユーザーレビューを見ると、“ゲーム機ラックとして十分機能する／ちょうどいい収納スペース／場所を最小限に使えてよい”といった声が寄せられている。現時点では10％オフの価格で購入可能だ。Switch 2やPS5など、家庭用ゲーム機を収納できるボックスが欲しい人にオススメできる。