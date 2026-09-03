Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第711回
ゲーム機の居場所を確保したい！ スリムで裏配線OKの連結型収納ボックスはどう？ スマイルセールで10％オフ中
2026年09月03日 12時00分更新
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サンワダイレクトのゲーム機収納ボックスをチェック
Amazon.co.jpにて、サンワダイレクトのゲーム機収納ボックス「100-CUBEH10W（ホワイト）」が販売中だ。参考価格は4280円だが、スマイルセールにより10％オフの3850円で購入できる（9月2日時点）。
本製品は上部に開閉できる蓋がついたゲーム機収納ボックスで、Nintendo Switchや化粧品の収納が可能。配線穴が付いており、周辺機器や電源タップを収納しながら配線ができるという。
高評価続出のゲーム機収納ボックス
ユーザーレビューを見ると、“ゲーム機ラックとして十分機能する／ちょうどいい収納スペース／場所を最小限に使えてよい”といった声が寄せられている。現時点では10％オフの価格で購入可能だ。Switch 2やPS5など、家庭用ゲーム機を収納できるボックスが欲しい人にオススメできる。
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