純正よりも多機能かつ便利なXBOXコントローラー、スマイルセールで15％オフの6799円

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GameSirの有線ゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GameSirの有線ゲームコントローラー「GameSir G7 HE」が販売中だ。参考価格は7999円だが、スマイルセールにより15％オフの6799円で購入可能だ（9月2日時点）。

本製品は、ホール効果ジョイスティックを搭載したXBOX・PC用コントローラー。銃撃や爆発、衝撃などのフィードバックを体感できるというランブルモーター、300万回の寿命を持つフェイスボタン、マグネット交換式フェイスプレート、リマッピング可能な背面ボタン、3.5mmのオーディオジャックなどが特徴となっている。

純正よりも多機能なXBOXコントローラー

ユーザーレビューを見ると、“すごく押し心地が良い／背面ボタンに慣れると純正には戻れない／総合的には問題ない”といった声が寄せられている。現時点では15％オフの価格で購入できるため、純正よりも多機能なXBOXコントローラーが欲しい人は早めにチェックしてみてはいかがだろうか。