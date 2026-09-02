Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第709回
Switch 2対応万能ゲームコントローラー、1ヵ月で2000個以上売れて★4.8の定番品がスマイルセールで3199円
2026年09月02日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
Switch 2 コントローラー【2026年先端モデル】をチェック
Amazon.co.jpにて、Yommorの「Switch 2 コントローラー【2026年先端モデル】」が販売中だ。過去価格は1万999円だが、スマイルセールにより71％オフの3199円で購入できる（9月2日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 1/2、モバイル、PCなどの機種に対応するゲームコントローラー。ドリフト防止の非接触式ホールセンサーのほか、10m以内の距離でもゼロ遅延をうたうBluetooth接続、6軸ジャイロセンサー、Turbo連射機能、4段階HD振動機能、最大20時間駆動のバッテリー（4時間の充電）などが特徴だ。
純正に比肩する使い勝手が魅力
ユーザーレビューを見ると、“純正に負けない使いやすさで満足／安心できるフィット感／接続が簡単。子どもが喜んで使っている”といった声が寄せられている。1万円台の本製品だが、スマイルセール中は3000円台の価格で購入できる。安価なSwitch 2用のコントローラーを探している人は、本製品をチェックしてみては？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第708回
トピックスSwitch 2のスリープ解除に対応！ TMRスティックや連射機能も備えるゲームコントローラーがスマイルセール中
-
第707回
トピックス「仕事、ときどきゲーム」の使い方で十分な人に。Ryzen 5 7640HS搭載のゲーミングミニPCがスマイルセールの対象に
-
第706回
トピックステレワークや配信、ボイスチャットに最適！ アーム付きの白色ダイナミックマイクがスマイルセールで1万639円
-
第705回
トピックスコスパ良くPCゲームデビューするなら。20万円切りのRTX 5060搭載ゲーミングPCがスマイルセール対象
-
第704回
トピックスRTX 5070に32GBメモリ/240Hz対応16型液晶でもっと強くなれ！ 高性能ゲーミングノートPCがスマイルセール対象
-
第703回
トピックスSwitch 2からスマホまで挟んで遊べるコントローラーがスマイルセール対象！ ドリフト防止・連射機能も搭載
-
第702回
トピックス3000円台のTURTLE BEACH製XBOX/PC有線ゲームコントローラー発見！ スマイルセールでよりオトクに
-
第701回
トピックスPS5本体を冷却＆コントローラー充電・格納できるホワイト縦置きスタンドがAmazonスマイルセール中で3000円台
-
第700回
トピックススペックと価格が釣り合ってないぞ!? (良い意味で) 1万2998円のAmzfast24.5型ゲーミングディスプレーがセール中
-
第699回
トピックスコスパの怪物が曲面ウルトラワイドにも襲来！ Pixioなら34型UWQHDホワイトが5万6800円
- この連載の一覧へ