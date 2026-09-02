Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第708回
Switch 2のスリープ解除に対応！ TMRスティックや連射機能も備えるゲームコントローラーがスマイルセール中
2026年09月02日 19時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。
GuliKitのゲームコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GuliKitのゲームコントローラー「GuliKit ES Pro」が販売中だ。参考価格は5199円だが、スマイルセールにより14％オフの4497円で購入できる（9月2日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルに対応するゲームコントローラー。一番の魅力は「Hyperlink 2」ワイヤレス技術で、PCのBluetoothモードは730Hz（3.25ms）、有線は1000Hz（1.87ms）という低遅延を実現しているという。そのほか、ドリフト防止のTMRスティック、Switch 2のスリープ解除機能、6軸ジャイロセンサー、振動調整機能、連射機能なども特徴だ。
多機能ながらも安価なゲームコントローラー
ユーザーレビューを見ると、“子どもでも持てるサイズ感／無線でスリープ解除ができる、それだけでエライ／ワイヤレスで接続しても目立った入力遅延はない”といった声が寄せられている。現時点では14％オフの価格で買えるため、Switch 2用のゲームコントローラーが欲しい人、競技レベルのゲームコントローラーが欲しい人にオススメだ。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第707回
トピックス「仕事、ときどきゲーム」の使い方で十分な人に。Ryzen 5 7640HS搭載のゲーミングミニPCがスマイルセールの対象に
-
第706回
トピックステレワークや配信、ボイスチャットに最適！ アーム付きの白色ダイナミックマイクがスマイルセールで1万639円
-
第705回
トピックスコスパ良くPCゲームデビューするなら。20万円切りのRTX 5060搭載ゲーミングPCがスマイルセール対象
-
第704回
トピックスRTX 5070に32GBメモリ/240Hz対応16型液晶でもっと強くなれ！ 高性能ゲーミングノートPCがスマイルセール対象
-
第703回
トピックスSwitch 2からスマホまで挟んで遊べるコントローラーがスマイルセール対象！ ドリフト防止・連射機能も搭載
-
第702回
トピックス3000円台のTURTLE BEACH製XBOX/PC有線ゲームコントローラー発見！ スマイルセールでよりオトクに
-
第701回
トピックスPS5本体を冷却＆コントローラー充電・格納できるホワイト縦置きスタンドがAmazonスマイルセール中で3000円台
-
第700回
トピックススペックと価格が釣り合ってないぞ!? (良い意味で) 1万2998円のAmzfast24.5型ゲーミングディスプレーがセール中
-
第699回
トピックスコスパの怪物が曲面ウルトラワイドにも襲来！ Pixioなら34型UWQHDホワイトが5万6800円
-
第698回
トピックスラピトリ搭載ゲーミングキーボード最初の一台にいかが？ 8Kポーリングレートの瞬がスマイルセールで10％オフ
- この連載の一覧へ