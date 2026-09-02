Switch 2のスリープ解除に対応！ TMRスティックや連射機能も備えるゲームコントローラーがスマイルセール中

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GuliKitのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、GuliKitのゲームコントローラー「GuliKit ES Pro」が販売中だ。参考価格は5199円だが、スマイルセールにより14％オフの4497円で購入できる（9月2日時点）。

本製品は、Nintendo Switch 2やPC、モバイルに対応するゲームコントローラー。一番の魅力は「Hyperlink 2」ワイヤレス技術で、PCのBluetoothモードは730Hz（3.25ms）、有線は1000Hz（1.87ms）という低遅延を実現しているという。そのほか、ドリフト防止のTMRスティック、Switch 2のスリープ解除機能、6軸ジャイロセンサー、振動調整機能、連射機能なども特徴だ。

多機能ながらも安価なゲームコントローラー

ユーザーレビューを見ると、“子どもでも持てるサイズ感／無線でスリープ解除ができる、それだけでエライ／ワイヤレスで接続しても目立った入力遅延はない”といった声が寄せられている。現時点では14％オフの価格で買えるため、Switch 2用のゲームコントローラーが欲しい人、競技レベルのゲームコントローラーが欲しい人にオススメだ。