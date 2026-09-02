「仕事、ときどきゲーム」の使い方で十分な人に。Ryzen 5 7640HS搭載のゲーミングミニPCがスマイルセールの対象に

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GMKtecのゲーミングミニPCをチェック

Amazon.co.jpにて、GMKtecのゲーミングミニPC「NUCBOX M6 Ultra」が販売中だ。参考価格は8万6874円だが、スマイルセールにより8％オフの7万9998円で購入可能だ（9月2日時点）。

本製品は、AMD「Ryzen 5 7640HS」を搭載するゲーミングミニPC。AMD「Radeon 760M」はNVIDIA「GTX 1650 Ti」に比肩する内蔵GPUで、ゲームや仕事、クリエイティブ作業なども快適にこなせるという。メモリーは16GB（DDR5-4800）、ストレージは1TB M.2 SSD、OSはWindows 11 Proなど。そのほか、3画面同時出力やPD 100W対応、USB4ポートなど。

仕事のついでに軽くゲームをしたい人に◎

本製品のスペックを見る限り、普段使いや仕事をメインにしつつ、息抜きに軽いゲームを遊ぶといった使い方が理想的かもしれない。さらに約528gの軽量設計も魅力で、外へ持ち運びたい人にも最適だ。現時点では8％オフの価格で買えるため、軽いゲームも遊べるミニPCが欲しい人はチェックしてみては？