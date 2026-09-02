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Reno16は、OPPOが2026年8月に発売したばかりの最新SIMフリースマートフォンです。Amazon.co.jpでは8万820円で販売されています（9月2日現在）。

重さ約182gと軽量で取り回しやすい6.3インチのコンパクトボディに、120Hz駆動のディスプレーや6700mAhの大容量バッテリーを搭載。メモリ12GB／ストレージ256GBでチップは「Snapdragon 7 Gen 4」を採用し、ゲームも動画も楽しめます。

約5000万画素の高精細カメラや80W急速充電、複数の回答を使い分けられるAI機能に、ショートカットに使える物理ボタン「Snap Key」、IP69Kの強靭な防塵・防水性能など多彩な機能を備えたモデルです。

6700mAhの大容量バッテリーと80W急速充電に対応

持ちやすいコンパクト筐体に6700mAhの超大容量バッテリーを内蔵し、1日中安心して使用可能です。「80W SUPERVOOC」急速充電により短い時間で手軽に給電できます。

全カメラ5000万画素

背面3眼カメラに加え、インカメラも約5000万画素の高画質仕様です。光学3.5倍望遠や、歩き撮りでもブレや傾きを抑える「4K自動傾き補正」に対応しています。

物理ボタン「Snap Key」と強靭なIP69K防塵・防水性能

ショートカット機能を即座に呼び出せる「Snap Key」を初搭載。さらに高温・高圧水にも耐える「IP69K」規格に対応し、デザイン性と高い耐久性を両立しています。

まとめ：満足感の高い多機能スマホ

おすすめしたいのは、「コンパクトなスマホ」を求めている人です。6.3インチかつ重さ約182gの片手サイズで、取り回しのしやすさは抜群です。加えて高い耐久性、大容量バッテリー、120Hzリフレッシュレートなど、満足感の高いスペックです。

また、Gemini、Perplexity、ChatGPTの回答を同時に比較・自動選択し、調べものを効率化する機能「AI Mind Pilot」も搭載。AIをよく使う人にはとくに使い勝手がいいでしょう。気になった人はぜひ、手に取ってみては。