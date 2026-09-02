テレワークや配信、ボイスチャットに最適！ アーム付きの白色ダイナミックマイクがスマイルセールで1万639円

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FIFINEのダイナミックマイクをチェック

Amazon.co.jpにて、FIFINEのダイナミックマイク「K688CTW（ホワイト）」が販売中だ。参考価格は1万3299円だが、スマイルセールにより20％オフの1万639円で購入できる（9月2日時点）。

本製品は、調整可能な卓上マイクアームを付属したダイナミックマイク。USB Type-CおよびXLR接続のほか、ヘッドフォンモニタリング出力端子の搭載、ミュートボタンおよび音量調整機能などが特徴となっている。

アーム付きのダイナミックマイク、今なら20％オフ

ユーザーレビューを見ると、“PCだけでなくPS5ユーザーにもオススメ／アーム付き・USBで接続できるので、設置すればすぐに使えて便利。マイクデビューに最適／アーム付きでこの値段はコスパ抜群”といった声が寄せられている。現時点では20％オフの価格で購入可能だ。アーム込みのマイクが欲しい人、ボイスチャットや配信のクオリティを上げたい人にオススメできる。