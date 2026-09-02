Amazonで“ずっと売れてるやつ”だけ紹介します！ 第220回
やっぱり15インチがいい！ MacBook Air M5は“大画面の余裕”が快適
2026年09月02日 16時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
大画面でスペック十分
「MacBook Air M5」
MacBook Air M5は、2026年3月に発売されたモデルのノートブック。Amazon.co.jpでは、15.3インチのスカイブルーの512GBモデルが26万4800円で販売されています（9月2日現在）。
パワフルなM5チップを搭載し、軽量薄型なモデル。高速なCPU・GPUに加え、AI機能「Apple Intelligence」を快適に動かすNeural Engineを備えています。
15.3インチLiquid Retinaディスプレーや最大18時間のロングバッテリーを誇り、12MPセンターフレームカメラやWi-Fi 7にも対応。大画面と持ち運びやすさを両立しています。
「MacBook Air M5（SSD512GB、メモリ16GB）」の特徴
パワフルな処理能力と高度なAI機能を実現
優れた処理性能を持つM5チップと高速なNeural Engineにより、クリエイティブ作業から「Apple Intelligence」などのAIツールの活用まで快適に行えます。
見やすい15.3インチ大画面
10億色対応の広々とした15.3インチLiquid Retinaディスプレーを搭載しながら、最大18時間駆動する長持ちバッテリーで外出先でも一日中安心して作業できます。
ビデオ通話も快適
被写体を自動で枠内に収める12MPセンターフレームカメラに加え、3マイクアレイとドルビーアトモス対応の6スピーカーシステムでクリアな映像と音声を提供します。
まとめ：長く付き合える王道ノート
おすすめしたいのは、「大きめかつ薄型軽量」を求める人です。ハイスペックな性能に15インチの作業領域、最大18時間使える大容量バッテリーを搭載しつつ、重量は1.51kgと軽めです。
毎日の仕事、学習、動画視聴、外出先での作業まで幅広くこなせる王道ノート。仕事にも学習にも普段使いにも長く付き合える1台なので、ぜひ購入を検討してみては。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第221回
トピックス6.3型なのに6700mAh！ コンパクトで電池持ちも頼れる「OPPO Reno16 5G」
-
第219回
トピックス濡れない、そして滑りにくい！ アディダスの防水ハイキングシューズが45％オフ
-
第218回
トピックス傑作アクションRPGを携帯モードで！ Switch 2版「エルデンリング」が19％オフセール
-
第216回
トピックス10台同時給電でデスクすっきり！ Ankerの70Wクランプ式電源タップがセール中
-
第216回
トピックスSwitch 2動作確認済み！ プリンストンの超高速1TB microSD Expressが2万4000円引き
-
第215回
トピックス3万円台で良いんですか？ 120Hz有機EL・大容量バッテリー搭載スマホ「POCO M8 5G」
-
第214回
トピックス1kg切りなのにRyzen AI搭載！ 約970gのHPモバイルノートが約15万円
-
第213回
トピックス超頑丈な最新スマホ「arrows Alpha 2」がいきなり16％オフセール！ FeliCaや超急速充電にも対応
-
第212回
トピックスSwitch 2でも使える大容量！ NextorageのマイクロSD ExpressカードがスマイルSaleで4万円切り
-
第211回
トピックスカメラは2億画素、しかもおサイフケータイ対応！ シャオミのスマホがセール中
- この連載の一覧へ