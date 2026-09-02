やっぱり15インチがいい！ MacBook Air M5は“大画面の余裕”が快適

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MacBook Air M5は、2026年3月に発売されたモデルのノートブック。Amazon.co.jpでは、15.3インチのスカイブルーの512GBモデルが26万4800円で販売されています（9月2日現在）。

パワフルなM5チップを搭載し、軽量薄型なモデル。高速なCPU・GPUに加え、AI機能「Apple Intelligence」を快適に動かすNeural Engineを備えています。

15.3インチLiquid Retinaディスプレーや最大18時間のロングバッテリーを誇り、12MPセンターフレームカメラやWi-Fi 7にも対応。大画面と持ち運びやすさを両立しています。

パワフルな処理能力と高度なAI機能を実現

優れた処理性能を持つM5チップと高速なNeural Engineにより、クリエイティブ作業から「Apple Intelligence」などのAIツールの活用まで快適に行えます。

見やすい15.3インチ大画面

10億色対応の広々とした15.3インチLiquid Retinaディスプレーを搭載しながら、最大18時間駆動する長持ちバッテリーで外出先でも一日中安心して作業できます。

ビデオ通話も快適

被写体を自動で枠内に収める12MPセンターフレームカメラに加え、3マイクアレイとドルビーアトモス対応の6スピーカーシステムでクリアな映像と音声を提供します。

まとめ：長く付き合える王道ノート

おすすめしたいのは、「大きめかつ薄型軽量」を求める人です。ハイスペックな性能に15インチの作業領域、最大18時間使える大容量バッテリーを搭載しつつ、重量は1.51kgと軽めです。

毎日の仕事、学習、動画視聴、外出先での作業まで幅広くこなせる王道ノート。仕事にも学習にも普段使いにも長く付き合える1台なので、ぜひ購入を検討してみては。