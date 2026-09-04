人気セット300円引き！ これはお得　バーガーキングで「ワッパー祭り」

バーガーキングは9月7日～11日の5日間、対象のワッパーセット5種が300円引きで楽しめる「ワッパー祭り」を開催します。各日14時から利用できます。

5日間限定！ ワッパーセット5種が300円引き

「ワッパー祭り」では、フレンチフライ（S）とドリンク（M）が付いた対象のワッパーセット5種に使える、300円引きクーポンを公式アプリで配信します。通常価格から最大28％オフとなり、セットは770円から楽しめます。



クーポンは9月7日～11日の5日間限定で、各日14時から利用可能。店内飲食・テイクアウトのどちらでも利用できます。



対象は「ワッパー チーズ」「ダブルワッパー チーズ」「スモーキーBBQワッパー」「テリヤキワッパー」「スパイシーワッパー」の5種類です。

▲ワッパー チーズ セット 1090円→790円（300円引き）

▲ダブルワッパー チーズ セット 1540円→1240円（300円引き）

▲スモーキーBBQワッパー セット 1070円→770円（300円引き）

▲テリヤキワッパー セット 1070円→770円（300円引き）

▲スパイシーワッパー セット 1070円→770円（300円引き）

770円から！ これはうれしい「ワッパー祭り」

今回のキャンペーンは、バーガーキング公式アプリの会員数1000万突破を記念したもの。



今回の「ワッパー祭り」は、公式アプリの会員数1000万突破を記念して開催。参加には公式アプリのクーポンが必要なので、利用する人はあらかじめ準備しておきましょう。



5種類すべてが一律300円引きで、中でも3種類はセットで770円に。5日間限定、さらに各日14時からなので、狙っている人は時間にも注意しておきましょう。



・開始日：2026年9月7日

・終了日：2026年9月11日

（※文中の価格はすべて税込）