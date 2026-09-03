Amazonセール情報大紹介！ 第2236回
最大50TOPSのNPU搭載「Copilot+ PC」が13万円台！ 16GB＋512GBのASUS「Vivobook 14」
2026年09月03日 12時00分更新
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【Amazonで割引中】ASUS 14型ノートPC「Vivobook 14（M1407KA-AI5165BUAM）」をチェック！
ASUSの14型ノートPC「Vivobook 14（M1407KA-AI5165BUAM）」がAmazonで割引対象。参考価格169,800円から18％オフの139,800円で販売中。
ASUS「Vivobook 14」は、AIを使った独自機能も搭載。写真や動画を管理できる「StoryCube」や、アイデア整理に使える「MuseTree」を備える。Ryzen AI 5 330を採用し、14型の16:10画面、USB Type-CやHDMIなども搭載。AI機能だけでなく、ノートPCとしての基本機能もまとめた構成だ。
①Ryzen AI 5＋最大50TOPSのNPU
CPUにはAMD Ryzen AI 5 330を採用し、4コア/8スレッドで動作する。NPUにはAMD Ryzen AIを搭載し、パフォーマンスは最大50TOPS。グラフィックスにはAMD Radeon 820Mを備えたCopilot+ PCだ。
②16:10の14型画面＋大型タッチパッド
14型ディスプレーは1920×1200ドットの16:10で、リフレッシュレートは60Hz。ノングレアの三辺狭額ベゼルを採用する。大型タッチパッドはスマートジェスチャーに対応し、音量や明度もタッチパッドから調整できる。
③USB-C給電対応＋顔認証IRカメラ
USB 3.2 Type-C Gen1を搭載し、データ転送や映像出力、本体への給電に対応。USB-C Easy Chargeも利用できる。207万画素のIRカメラはWindows Helloの顔認証に対応し、物理的なプライバシーシャッターも備える。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen AI 5 330
【メモリ】16GB
【ストレージ】512GB SSD
【ディスプレー】14型（1920×1200ドット）
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