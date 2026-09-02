Amazonセール情報大紹介！ 第2233回
Microsoft 365「24カ月版」付き！ 15.6型「FMV」が8万9800円、スマイルSALEで2万円引き
2026年09月02日 13時30分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】FMV 15.6型ノートPC「WE1-K3（FMVWK3E113_AZ）」をチェック！
FMVの15.6型ノートPC「WE1-K3（FMVWK3E113_AZ）」がAmazonでスマイルSALE対象。参考価格109,800円から18％オフの89,800円で販売中。
Microsoft 365 Personalが付属するだけでなく、15.6型の画面や各種インターフェースまでひと通り備えているのが「FMV WE1-K3」。画面はフルHDのノングレア液晶で、USB Type-CやType-A、HDMI、有線LANを搭載する。カメラを物理的に閉じられるプライバシーカメラシャッターも備えている。
①Microsoft 365は24カ月版、Copilotキーも搭載
Microsoft 365 Personal（24カ月版）が付属し、キーボードにはCopilotキーを搭載。マカフィー リブセーフ3年版も付属する。OSはWindows 11 Home 64ビット版で、メーカー保証は1年間となっている。
②U300＋8GBメモリ、SSDは256GB
インテル プロセッサー U300を搭載し、メモリは8GB、SSDは約256GB。U300は5コア／6スレッドで、Pコアは最大4.40GHz、Eコアは最大3.30GHz。メモリは4GB×2のデュアルチャネル構成となっている。
③USB-Cを2基搭載、HDMIは4K出力対応
USB Type-Cを2基、Type-Aを2基搭載し、HDMI出力と有線LANも備える。右側のType-CはUSB Power DeliveryとDisplayPort Alt Modeに対応。HDMIは最大4K表示での出力に対応している。
製品スペック
【CPU】インテル プロセッサー U300
【メモリ】8GB（4GB×2）
【ストレージ】約256GB SSD
【ディスプレー】15.6型ワイド フルHD（1920×1080）、ノングレア
【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）付き
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2232回
トピックスDellのCore i5＋16GBノートが11万4800円！ Amazonで約2万9000円値下げ
-
第2231回
トピックスMacBook Air M5がAmazonで値下げ！ 15インチ・1TBモデルが31万8800円→28万6920円
-
第2230回
トピックスarrows最上位モデルが7万円台！ 水中撮影もできる「Alpha2」8GB＋256GB版が16％オフ
-
第2229回
トピックスヒゲからVIOまでこれ1台！ フィリップス「オールインワントリマー」が4480円
-
第2228回
トピックス3万円引き！ RTX 5060＋Core i7搭載、144Hz液晶のMSI「Cyborg 15」が20万9800円
-
第2227回
トピックスDVDドライブにCopilotキーも。Microsoft 365付き15.6型FMVが12万4799円
-
第2226回
トピックスネックピローの持ち運び問題、薄さ4cmなら解決？ 収納ケースが空気ポンプになる「minimalU+」
-
第2225回
トピックス折りたたみスマホが8万円台。閉じたまま使える3.6型画面のMotorola「razr 60」
-
第2224回
トピックス3万円引きで14万9800円。Core Ultra 5 226V＋14型OLED、約1.3kgのASUS「Vivobook S14」
-
第2223回
トピックス毎年のOffice代を払いたくないならコレ！ Office Home 2024が3万5923円
- この連載の一覧へ