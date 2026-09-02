Microsoft 365「24カ月版」付き！ 15.6型「FMV」が8万9800円、スマイルSALEで2万円引き

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【Amazonスマイル Sale】FMV 15.6型ノートPC「WE1-K3（FMVWK3E113_AZ）」をチェック！

FMVの15.6型ノートPC「WE1-K3（FMVWK3E113_AZ）」がAmazonでスマイルSALE対象。参考価格109,800円から18％オフの89,800円で販売中。

Microsoft 365 Personalが付属するだけでなく、15.6型の画面や各種インターフェースまでひと通り備えているのが「FMV WE1-K3」。画面はフルHDのノングレア液晶で、USB Type-CやType-A、HDMI、有線LANを搭載する。カメラを物理的に閉じられるプライバシーカメラシャッターも備えている。

①Microsoft 365は24カ月版、Copilotキーも搭載

Microsoft 365 Personal（24カ月版）が付属し、キーボードにはCopilotキーを搭載。マカフィー リブセーフ3年版も付属する。OSはWindows 11 Home 64ビット版で、メーカー保証は1年間となっている。

②U300＋8GBメモリ、SSDは256GB

インテル プロセッサー U300を搭載し、メモリは8GB、SSDは約256GB。U300は5コア／6スレッドで、Pコアは最大4.40GHz、Eコアは最大3.30GHz。メモリは4GB×2のデュアルチャネル構成となっている。

③USB-Cを2基搭載、HDMIは4K出力対応

USB Type-Cを2基、Type-Aを2基搭載し、HDMI出力と有線LANも備える。右側のType-CはUSB Power DeliveryとDisplayPort Alt Modeに対応。HDMIは最大4K表示での出力に対応している。

製品スペック

【CPU】インテル プロセッサー U300

【メモリ】8GB（4GB×2）

【ストレージ】約256GB SSD

【ディスプレー】15.6型ワイド フルHD（1920×1080）、ノングレア

【Office】Microsoft 365 Personal（24カ月版）付き