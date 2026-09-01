傑作アクションRPGを携帯モードで！ Switch 2版「エルデンリング」が19％オフセール

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Nintendo Switch 2用ソフト『ELDEN RING Tarnished Edition（エルデンリング ターニッシュドエディション）』は、フロムソフトウェアのアクションRPGです。Amazon.co.jpでは、7351円（19％オフ）で販売され、売れています（9月1日現在）。

本製品は、高い評価を受けたアクションRPG『ELDEN RING』本編と、大型拡張DLC『SHADOW OF THE ERDTREE』をワンパッケージにまとめたNintendo Switch 2専用のオールインバージョンです。

さらに新素性や4種の新防具、霊馬トレントの見た目を変更できる新機能などの追加要素も収録。広大な世界での自由な冒険をこれ1本で存分に楽しめます。

本編と大型拡張DLCを網羅したオールイン仕様

世界中で絶賛されたゲーム本編に加え、大型DLC『SHADOW OF THE ERDTREE』まで収録されており、作品の魅力を余すことなく遊び尽くせます。

新防具や霊馬の着せ替えなど魅力的な追加要素

4種の新防具や新たな素性に加え、霊馬トレントの見た目を変更できる全3種の新機能など、新規プレイヤーも嬉しい要素が追加されています。

Nintendo Switch 2でどこでも手軽に本格アクションRPGをプレイ

広大なオープンなフィールドと手ごたえのあるバトルを、携帯モードやTVモードで場所を選ばず手軽に楽しむことができます。

まとめ：いつでもどこでもエルデンの世界へ

おすすめしたいのは、「PS5やゲーミングPCを持ってない人」です。ハイエンドなコンシューマー機向けのゲームをNintendo Switch 2で動かせるというのが注目ポイントで、30fpsながらも安定した動作でプレイできます。グラフィックの違いはそこまで気になりません。

ゲーム性は万人向けとは言えませんが、ハマる人はとことんハマる類の作品。広大なフィールドとダンジョン探索による未知の発見や、立ちはだかる困難とそれを乗り越えた時の達成感など、その面白さは全世界3000万本超という販売本数が示しています。

姿勢を変えたり出張先でも持って行けるのがSwitch 2の強み。パッケージ版19％オフのこの機会を、お見逃しなく。