Switch 2動作確認済み！ プリンストンの超高速1TB microSD Expressが2万4000円引き

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プリンストン microSD ExpressカードがAmazon.co.jpでスマイルSale中です。大容量の1TBが、3万1320円（43％オフ）で販売されています（9月1日現在）。参考価格5万5400円から2万4080円安いです。

本製品は、PCIe Gen3 x1インターフェースに対応し、読込最大880MB/s、書込最大650MB/sの高速データ転送を実現します。

Nintendo Switch 2での動作確認済みで、ゲームデータの読み込みや移動もスムーズに行えます。耐衝撃や耐X線などの高い耐久性を備え、1年間のメーカー保証も付属します。

読込最大880MB/sの超高速転送

PCIe Gen3 x1規格を採用し、読込最大880MB/s、書込最大650MB/sの高速転送に対応。大容量のゲームデータやファイルをストレスなく高速処理できます。

Nintendo Switch 2 動作確認済み

任天堂のゲーム機「Nintendo Switch 2」での動作が検証されており、容量不足の解消やロード時間の短縮に安心して活用できます。

安心のタフネス仕様と耐摩耗性

耐衝撃、耐塩害、耐静電気、耐X線など多様な保護機能を備えており、持ち運び時や長期間の使用でも大切なデータをしっかり守ります。

まとめ：高い…が手間を減らすなら一択

おすすめしたいのは、「Nintendo Switch 2」で多数のゲームを遊ぶ人です。ゲーム機本体の内蔵メモリは256GBで、1本50GBほどの重いゲームを入れるとすぐにいっぱいになってしまいます。遊び終わったゲームを削除して容量を空ける手もありますが、手間がかかるのでSDカードは必須です。

カード容量については「128GB／256GB／512GB／1TB」の種類があり、大きいほど値段も上がっていきます。データ整理の手間をかけたくないのであれば、最大の1TBを選ぶのは賢い選択です。43％オフという絶好の機会を、お見逃しなく。