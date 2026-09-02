濡れない、そして滑りにくい！ アディダスの防水ハイキングシューズが45％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

アディダスの「テレックス スカイチェイサー AX5 GORE-TEX」は、メンズ向けの防水仕様トレッキングシューズ。Amazonでは45％オフセールを開催中で、9680円（コアブラック 26.5cm）などで販売されています（9月1日現在）。

本製品は、険しい地形でも軽快に歩ける防水シューズです。GORE-TEXメンブレンの採用により高い防水性と透湿性を両立し、雨や水の侵入を防ぎつつ靴内のムレを抑えます。

足裏には優れたグリップ力を発揮するContinentalラバーアウトソールと、クッション性に優れたLIGHTMOTION EVAミッドソールを備えています。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

GORE-TEX搭載で優れた防水性と透湿性を実現

防水透湿素材のGORE-TEXメンブレンを採用しており、外部からの浸水をしっかり防ぎながら、靴内の汗やムレを逃がして快適な履き心地を保ちます。

ラバーアウトソールによる強力なグリップ力

自動車タイヤにも使われるContinentalラバーをアウトソールに採用。濡れた岩場や泥道などの滑りやすい路面でも確かなグリップ力を発揮します。

安定性とクッション性を高めるミッドソール構造

LIGHTMOTION EVAミッドソールを搭載し、軽量性を維持しながら起伏のあるトレイルでも足元をしっかり支え、歩行時の衝撃を軽減します。

まとめ：アウトドアに履きたい一足

おすすめしたいのは、「山や川での歩き」を想定した靴を求める人です。防水性に定評のあるゴアテックス素材を採用し、クッション性も高い一足。行楽シーズンに足をのばして遠出する場合、しっかりめの靴が欲しい人におすすめです。

また、デザインもアディダスということで、普段履きでも違和感ない仕上がり。セールで45％オフとなっているこの機会にぜひ購入してみては。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。