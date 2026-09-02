DellのCore i5＋16GBノートが11万4800円！ Amazonで約2万9000円値下げ

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【Amazonタイムセール】Dell 15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHSA）」をチェック！

Dellの15.6型ノートPC「Dell 15 DC15250（ND65-GHSA）」がAmazonでタイムセール対象。参考価格143,980円から20％オフの114,800円で販売中。

ものすごい性能まではいらない。でも、普段使うノートPCだから、メモリやストレージで困るのはなるべく避けたい。「Dell 15 DC15250」は、そんな人には気になる1台。16GBメモリと512GB SSDを搭載し、15.6型のFHD画面は120Hz表示に対応する。1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスも付いている。

①10コアCore i5＋16GB DDR5メモリ

第13世代Intel Core i5-1334Uを搭載。10コア構成で、キャッシュは12MB、最大4.6GHz。メモリは16GBのDDR5を採用し、4400MT/sで動作する。ストレージには512GB M.2 PCIe NVMe SSDを備える。

②120Hz対応FHD＋非光沢15.6型液晶

15.6型ディスプレーは1920×1080ドットのFHDで、120Hz表示に対応。非光沢の広視野角パネルを採用し、最大輝度は250nitとなる。Dell ComfortViewにも対応し、有害なブルーライトの発生を抑える。

③80％急速充電＋翌営業日オンサイト修理

ExpressChargeに対応し、1時間で80％まで充電できる。1年間の翌営業日対応オンサイト修理サービスも付き、最短翌営業日までに専門スタッフが訪問。故障したHDDを手元に保管できるHDD返却不要サービスも利用できる。

製品スペック

【CPU】第13世代Intel Core i5-1334U

【メモリ】16GB DDR5

【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD

【ディスプレー】15.6型FHD（1920×1080）、非光沢、120Hz、250nit