10台同時給電でデスクすっきり！ Ankerの70Wクランプ式電源タップがセール中

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Nano Power Stripは、Ankerの販売する10-in-1電源タップです。Amazon.co.jpでは、スマイルSaleで8990円（10％オフ）で販売され、売れています（9月1日現在）。

本製品は、デスク天板に挟んで固定できる電源タップです。AC差込口6口、USB-C 2ポート、USB-A 2ポートを備え、最大10台の機器を同時に充電できます。USB-Cポートは単体最大70W出力に対応しており、ノートPCの充電も可能です。

サイズは約「153×101×52mm」で、工具を使わず簡単に取り付けられ、デスク上下の配線をすっきりと整理できます。

デスクに挟むだけで手軽に設置可能

ドライバーなどの工具を使わず、天板に挟むだけで簡単に取り付けられます。薄型設計のためデスク上で邪魔にならず、足元の配線もきれいにまとめられます。

最大10台の機器を同時に充電可能

AC差込口6口に加え、USB-Cを2ポート、USB-Aを2ポート搭載しています。スマートフォンやタブレット、周辺機器などをこれ1台でまとめて給電できます。

USB-C最大70W出力と充実の保護機能

USB-Cポートからは最大70Wの高出力が可能で、MacBookなどのノートPCも急速充電できます。雷ガードや多重保護システムも備えており、接続機器を安全に守ります。

まとめ：床が見えるようになる！

おすすめしたいのは、「デスク周りを整理したい人」です。アジャスター（ネジ）を回すだけで固定できるので、設置が非常に簡単。上側と下側にコンセント口があり、とても実用的です。

床に電源タップを置いている場合、本製品で電源をまとめればコード類が床に広がらず、掃除もしやすくなります。ぜひセール中のこの機会をお見逃しなく。