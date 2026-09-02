掃除が面倒なら、この500g。サッと取り出せるアイリスのハンディ掃除機が8480円

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【Amazonスマイル Sale】アイリスオーヤマ ハンディ掃除機「AZ-HCD-21」をチェック！

アイリスオーヤマのハンディ掃除機「AZ-HCD-21」がAmazonでスマイルSALE対象。過去価格8,980円から6％オフの8,480円で販売中。

掃除は、始めるまでがちょっと面倒。そんなとき、約500gの軽さなら気軽に使いやすい。アイリスオーヤマ「AZ-HCD-21」は、幅約6cmのスリム設計で、充電は付属のスタンドに置くだけ。DCブラシレスモーターを採用し、強力吸引14000Paで細かいゴミも吸引できる。

①標準約20分、ターボ約14分の連続運転

連続使用時間は、満充電時で標準モード約20分、ターボモード約14分。充電時間は約2.5時間で、バッテリーには2200mAhのリチウムイオン二次電池を採用する。ランプの点滅でバッテリー残量も確認できる。

②掃除場所に合わせて使い分けるアタッチメント

ノズル先端を回転させることで、すき間ノズルとブラシノズルを切り替えられる。すき間ノズルは窓のサッシやソファのくぼみ・すき間、巾木などに、ブラシノズルはキーボードやクーラーのすき間、窓のブラインドなどに使用できる。

③置くだけ充電、スリムに収まるスタンド

付属の充電スタンドに本体を置くだけで充電でき、使いたいときはさっと取り出せる。本体サイズは約幅6×奥行6×高さ42cm。スリムな形状で、デスクに置いても邪魔になりにくい設計となっている。