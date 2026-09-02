Amazonセール情報大紹介！ 第2234回
掃除が面倒なら、この500g。サッと取り出せるアイリスのハンディ掃除機が8480円
2026年09月02日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】アイリスオーヤマ ハンディ掃除機「AZ-HCD-21」をチェック！
アイリスオーヤマのハンディ掃除機「AZ-HCD-21」がAmazonでスマイルSALE対象。過去価格8,980円から6％オフの8,480円で販売中。
掃除は、始めるまでがちょっと面倒。そんなとき、約500gの軽さなら気軽に使いやすい。アイリスオーヤマ「AZ-HCD-21」は、幅約6cmのスリム設計で、充電は付属のスタンドに置くだけ。DCブラシレスモーターを採用し、強力吸引14000Paで細かいゴミも吸引できる。
①標準約20分、ターボ約14分の連続運転
連続使用時間は、満充電時で標準モード約20分、ターボモード約14分。充電時間は約2.5時間で、バッテリーには2200mAhのリチウムイオン二次電池を採用する。ランプの点滅でバッテリー残量も確認できる。
②掃除場所に合わせて使い分けるアタッチメント
ノズル先端を回転させることで、すき間ノズルとブラシノズルを切り替えられる。すき間ノズルは窓のサッシやソファのくぼみ・すき間、巾木などに、ブラシノズルはキーボードやクーラーのすき間、窓のブラインドなどに使用できる。
③置くだけ充電、スリムに収まるスタンド
付属の充電スタンドに本体を置くだけで充電でき、使いたいときはさっと取り出せる。本体サイズは約幅6×奥行6×高さ42cm。スリムな形状で、デスクに置いても邪魔になりにくい設計となっている。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第2233回
トピックスMicrosoft 365「24カ月版」付き！ 15.6型「FMV」が8万9800円、スマイルSALEで2万円引き
-
第2232回
トピックスDellのCore i5＋16GBノートが11万4800円！ Amazonで約2万9000円値下げ
-
第2231回
トピックスMacBook Air M5がAmazonで値下げ！ 15インチ・1TBモデルが31万8800円→28万6920円
-
第2230回
トピックスarrows最上位モデルが7万円台！ 水中撮影もできる「Alpha2」8GB＋256GB版が16％オフ
-
第2229回
トピックスヒゲからVIOまでこれ1台！ フィリップス「オールインワントリマー」が4480円
-
第2228回
トピックス3万円引き！ RTX 5060＋Core i7搭載、144Hz液晶のMSI「Cyborg 15」が20万9800円
-
第2227回
トピックスDVDドライブにCopilotキーも。Microsoft 365付き15.6型FMVが12万4799円
-
第2226回
トピックスネックピローの持ち運び問題、薄さ4cmなら解決？ 収納ケースが空気ポンプになる「minimalU+」
-
第2225回
トピックス折りたたみスマホが8万円台。閉じたまま使える3.6型画面のMotorola「razr 60」
-
第2224回
トピックス3万円引きで14万9800円。Core Ultra 5 226V＋14型OLED、約1.3kgのASUS「Vivobook S14」
- この連載の一覧へ