Amazonセール情報大紹介！ 第2235回
Amazonタイムセールで33％オフ！ Ryzen 7＋32GB＋1TBの国内生産LAVIEが17万円台
2026年09月02日 20時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】NEC 15.6型ノートPC「LAVIE N15」をチェック！
NECの15.6型ノートPC「LAVIE N15」がAmazonタイムセール対象。参考価格268,950円から33％オフの179,800円で販売中。
32GBメモリと1TB SSDに加え、Microsoft 365 Personal（24か月版）やDVDスーパーマルチドライブまで備えているのが「LAVIE N15」。15.6型フルHDのIPS液晶を採用し、有線LANやHDMIも装備する。性能面だけでなく、仕事や普段使いで役立つ機能もしっかりそろったノートPCだ。
①Ryzen 7搭載、32GBメモリを採用
CPUは最大4.75GHzのRyzen 7 7735Uを搭載。メモリはDDR5の32GB（16GB×2）で、デュアルチャネルに対応する。グラフィックスはAMD Radeon 680M（プロセッサーに内蔵）を採用する。
②1TB SSDとDVDドライブを内蔵
ストレージにはPCIe接続の1TB SSDを搭載。DVDスーパーマルチドライブも内蔵し、DVD-R/+Rの2層書き込みに対応する。Microsoft 365 Personal（24か月版）も付属している。
③15.6型IPS液晶、有線LANも装備
ディスプレーは1920×1080ドットの15.6型フルHDで、広視野角のIPS液晶を採用。USB Type-C、USB Type-A×2、HDMI、有線LAN端子を備え、Wi-Fi 6EとBluetooth 5.3にも対応する。
製品スペック
【CPU】AMD Ryzen 7 7735U
【メモリ】32GB（16GB×2、DDR5）
【ストレージ】1TB PCIe SSD
【ディスプレー】15.6型フルHD（1920×1080ドット）IPS液晶
【Office】Microsoft 365 Personal（24か月版）
【光学ドライブ】DVDスーパーマルチドライブ
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