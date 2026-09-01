MacBook Air M5がAmazonで値下げ！ 15インチ・1TBモデルが31万8800円→28万6920円

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【Amazonで割引中】Apple 2026 MacBook Airをチェック！

Appleの15インチ「MacBook Air M5」がAmazonで割引対象。参考価格318,800円から10％オフの286,920円で販売中。

ストレージは1TB SSD、メモリは16GB。今回の「MacBook Air M5」は、15.3インチのLiquid Retinaディスプレイを備えた15インチモデルだ。バッテリー駆動は最大18時間。15インチの画面を備えながら、ボディは薄さ1.15cm、重さ1.51kgに抑えられている。

①M5チップ搭載、AI機能にも対応

M5チップはNeural Engineを搭載し、次世代GPUにはNeural Acceleratorを備える。Apple Intelligenceにも対応しており、文章作成やタスクの簡略化をサポート。M5チップとAI関連の機能を組み合わせた構成となっている。

②10億色表示、12MPカメラも搭載

15.3インチのLiquid Retinaディスプレイは10億色表示に対応。12MPセンターフレームカメラを搭載し、ビデオ通話ではユーザーがフレーム内に収まるよう自動で調整する。さらにデスクビューを使えば、作業スペースを上から見たように表示して共有できる。

③Wi-Fi 7対応、外部2画面も接続

Apple N1チップを搭載し、Wi-Fi 7とBluetooth 6に対応する。Thunderbolt 4ポートを2基備え、最大2台の外部ディスプレイを接続可能。MagSafe充電ポートとヘッドフォンジャックも搭載している。

製品スペック

【CPU】Apple M5チップ

【メモリ】16GBユニファイドメモリ

【ストレージ】1TB SSD

【ディスプレー】15.3インチ Liquid Retinaディスプレイ