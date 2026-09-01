arrows最上位モデルが7万円台！ 水中撮影もできる「Alpha2」8GB＋256GB版が16％オフ

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【Amazonタイムセール】FCNT「arrows Alpha2」8GB＋256GB版をチェック！

FCNTの「arrows Alpha2」8GB＋256GB版がAmazonでタイムセール対象。過去価格94,900円から16％オフの79,990円で販売中。

「arrows Alpha2」の8GB＋256GB版は、最大144Hzの6.4型LTPO OLEDディスプレイや約5030万画素のメインカメラ、ダイレクト給電など、Alpha2の機能をしっかり備えている。大容量モデルにこだわらないなら、より手頃な8GB＋256GB版を選べる。

①約5000万画素3眼＋4K/60fps撮影

メインカメラにはソニーLYTIA 710センサーを採用し、約5030万画素。超広角とフロントにもそれぞれ約4990万画素のカメラを備える。動画は4K/60fps撮影に対応し、AIが被写体を検出して状況に応じた機能を利用できる。

②5370mAh電池＋約40分でフル充電

5370mAhのシリコンカーボンバッテリーを搭載。別売りの90W充電器を使えば、1％から100％まで約40分で充電できる。操作中はバッテリーへの充電を抑え、端末本体へ直接電力を供給するダイレクト給電にも対応する。

③IPX9防水＋23項目のMIL規格準拠

IPX6／IPX8／IPX9の防水、IP6Xの防塵に対応し、MIL-STD-810Hの23項目に準拠。1.8mの高さからコンクリートへ落下させる試験も実施している。本体はアルミニウムとグラスファイバーを組み合わせた構造を採用する。