Amazonセール情報大紹介！ 第2229回
ヒゲからVIOまでこれ1台！ フィリップス「オールインワントリマー」が4480円
2026年09月01日 16時00分更新
価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonスマイル Sale】フィリップス「オールインワントリマー 3000シリーズ」をチェック！
フィリップスの「オールインワントリマー 3000シリーズ」がAmazonでスマイルSALE対象。参考価格4,980円から10％オフの4,480円で販売中。
ヒゲだけでなく、ヘアや鼻・耳毛、ボディ、VIOまで、身だしなみを整える場所はさまざま。フィリップスの「オールインワントリマー 3000シリーズ」は、10種のアタッチメントを備え、ケアする部位に合わせて使い分けられる。ヒゲ用、鼻毛用、VIO用、ボディ用、ヘア用のコームなどが付属し、1台で幅広い部位に対応する。
①0.5mm単位で調節、限定7mmコームも付属
調節式コームは0.5mm単位で毛の長さを調節可能。10種のアタッチメントを備え、Amazon.co.jp限定セットには非売品の7mmヒゲトリミング用コームも付属する。
②自動研磨式ステンレス刃、丸い刃先で肌にやさしい
刃には自動研磨式のステンレススチール刃を採用し、オイル差しは不要。刃先は先端に丸みをもたせ、肌にやさしい仕様となっている。ブレード素材にはステンレス鋼を採用する。
③連続使用60分、USB充電とポーチ付き
充電式で、連続使用時間は60分。充電中は充電表示ランプが点灯する。USB充電に対応し、充電ケーブルも付属。付属品にはポーチとクリーニングブラシも含まれている。
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