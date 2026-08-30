Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第96回
IODATA GigaCrysta 27型 EX-GDU271JAD
「27型/4K/160Hz」と「24型/フルHD/320Hz」の二刀流ゲーミングディスプレーが今Amazonでセール中
2026年08月30日 19時00分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
IODATA GigaCrysta 27型ゲーミングディスプレーに注目！
IODATAのゲーミングディスプレー「GigaCrysta 27インチ（EX-GDU271JAD）」がスマイルセール対象。現在、参考価格4万9980円から10％オフの4万4980円で販売中。
フルHD/320Hzと4K/160Hzをリモコンでワンタッチ切り替え可能な「DFR（Dual Frame Rate）」機能を搭載。ゲームジャンルに沿った解像度/リフレッシュレートに変更できるのが最大の特長だ。そのほかガチ勢にうれしい機能が揃っているコアゲーマー向けの一台と言える。
GigaCrysta 27インチ（EX-GDU271JAD）の特徴
■画面設定を一括変更できる「二刀流DFR」搭載！
画面サイズは27型だが、表示範囲をeスポーツ大会準拠の24型相当に切り替えられる「Focus Mode」機能、そしてフルHD/320Hzと4K/160Hzを任意に切り替えられる「DFR」機能を搭載。さらに上記2つを組み合わせて「27型/4K/160Hz」と「24型/フルHD/320Hz」を一括で切り替えられる「二刀流DFR」機能を持つ。FPSなどeスポーツ系をプレイする際に便利だ。
■邪魔な残像感よ、さらば！
残像感を抑える「オーバードライブ」機能を搭載。応答時間を0.5ms（GTG）にまで向上できる。また、FPSプレイ時などに操作と表示のズレを軽減する「スルーモード」も搭載。超解像機能／オーバードライブ機能有効時でも内部遅延時間は約0.03フレーム（約0.18ミリ秒）に抑えられているという。
■インターフェースはDP＆HDMI×2！
そのほか、画面のカクつきなどを抑えるG-SYNC、ダイナミックレンジを広げてよりリアルな表示を実現するHDRなどに対応。また、インターフェースもDisplayPortおよびHDMI×2、ヘッドホンジャックの入力端子を備え、かつケーブル類も同梱されている。届いたら即つないでプレイ開始できるのは大きな利点だ。
高スペックの恩恵をボタン1つで受けられる
ユーザーフレンドリーな一台
4K（3840×2160）解像度、リフレッシュレート最大320Hz、応答速度0.5ms（GTG）など一線級のスペックを持ちつつ、それらを「二刀流DFR」機能で有効に組み合わせられる利便性もあわせ持ったユーザーフレンドリーな一台。これがスマイルセールで割引中だと言うなら、文句なしに「買い」だ。
参考価格：4万9980円
現在の価格：4万4980円［10％OFF］
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