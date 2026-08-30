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Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第97回

BenQ MA320UG 31.5インチ

Mac向けの外付け4Kディスプレー発見！ Thunderbolt 4ポート2基搭載でアップル製品をつなぐ使い勝手良いハブにも

2026年08月30日 19時30分更新

文● 村山剛史／ASCII

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BenQ MA320UG 31.5インチ 4K IPS グレア 120Hz Thunderbolt 4(96W給電) KVM Mac向けモニター　※画面をタップすると別ページに飛びます

※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

BenQ MA320UG 31.5インチ Mac向けディスプレーに注目！

　BenQのMac向けディスプレー「MA320UG 31.5インチ」がAmazonのスマイル Sal対象に。現在、参考価格15万4364円から11％オフの13万7535円で販売中。

　Macとの連携を想定した外付けディスプレーで、MacBookと本製品の2つの画面を同時に調整できるほか、Thunderbolt 4ポート経由でアップル製品群のハブになることも可能。また、デイジーチェーン接続による外付けディスプレー2枚環境の構築や、2台のMacを1台の本製品（＆キーボード/マウス）で操作するKVM機能も備えている。接続先がMacという人はチェックしておきたい製品だ。

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BenQ MA320UG 31.5インチの特徴

■MacBookに適したカラーマッチングディスプレー
　高色域が特徴のDisplay P3カバー率98％で、MacBookの画面色と乖離しない。また、Macらしい鮮やかな色彩を実現するため「Nano Glossコーティング」のグレアパネルを使用している。

■Apple製品のハブとして機能
　Thunderbolt 4ポートを2つ備えており（96W/15W）、MacのほかiPhone、iPadなどとの接続・充電もスムーズ。デイジーチェーン接続で外付けディスプレーを数珠つなぎにしてデュアル画面環境の構築も可能。KVM機能をオンにすれば、ひと組の本製品＋キーボード＋マウスの操作環境で2台のPC/Macを操作できる。パワフルなハブとして活躍間違いなし。

■基本スペックも充実
　解像度は4K、リフレッシュレートは最大120Hz、コントラスト比は2000：1、インターフェースはThunderbolt 4×2のほか、HDMI×2、USB Type-C（映像入力/35W給電）を搭載と、外付けディスプレー単体としてのスペックも充実している。

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Macの外付けディスプレーが欲しいなら有力候補

　アップル製品に寄り添った外付けディスプレーとして、Macユーザーは必ずチェックしておきたい一台。特にThunderbolt 4ポート×2の仕様は貴重だ。スマイルセールで11％の今は買い時と言えるだろう。

参考価格：15万4364円
現在の価格：13万7535円［11％OFF］

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