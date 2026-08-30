映像を最適化して没入感アップ！ 高スペックWQHD27型液晶ゲーミングディスプレーがAmazonで27％オフ

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BenQ MOBIUZ EX271Q 27インチ ゲーミングディスプレーに注目！

BenQのゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX271Q 27インチ」がAmazonのスマイルセールに登場中。参考価格6万0364円から27％オフの4万3789円で販売中だ。

使い勝手の良い27インチWQHD（2560×1440）解像度に最大180Hzのリフレッシュレート。応答速度1ms（GTG）、コントラスト比1000：1、ダイナミックレンジを広げるVESA DisplayHDR 400への対応、DCI-P3カバー率95％の広色域など基本スペックは良好。最新ゲームのプレイにも過不足ない性能の一台だ。

BenQ MOBIUZ EX271Q 27インチの特徴

■使い勝手の良いサイズと解像度

画面サイズは27インチ、解像度はWQHD（2560×1440）。最近のゲーミングディスプレー製品で目立つ仕様。フルHDからひと回り大きく、さまざまなジャンルに適応できる。

■AIが映像をコントロール

映像を最適化するため、BenQ独自のAI技術でコントラストを自動調整する「shadow Phage」機能を搭載。さらに彩度調整機能および明度調整機能も活用し、ゲームへの没入感を高める。

■豊富なインターフェース

インターフェースはHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4、USB Type-C×2、USB Type-A×2、ヘッドホンジャックと豊富。ゲーミングのみならず仕事でも扱いやすい。

最新ゲームプレイの相棒にピッタリ！

BenQのゲーミングブランド・MOBIUZの27インチWQHDディスプレーは、高スペックかつ豊富なインターフェースでユーザーを選ばない優等生。最新AAAタイトルからインディーズまでとにかくゲームを楽しみたい人は買って損はない。

参考価格：6万364円

現在の価格：4万3789円［27％OFF］