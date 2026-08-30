Amazon徹底活用術：サービス別・売れ筋アイテム総まとめ 第98回
BenQ MOBIUZ EX271Q 27インチ
映像を最適化して没入感アップ！ 高スペックWQHD27型液晶ゲーミングディスプレーがAmazonで27％オフ
2026年08月30日 20時00分更新
※Amazonのアソシエイトとして、ASCII.jpは適格販売により収入を得ています。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
BenQ MOBIUZ EX271Q 27インチ ゲーミングディスプレーに注目！
BenQのゲーミングディスプレー「MOBIUZ EX271Q 27インチ」がAmazonのスマイルセールに登場中。参考価格6万0364円から27％オフの4万3789円で販売中だ。
使い勝手の良い27インチWQHD（2560×1440）解像度に最大180Hzのリフレッシュレート。応答速度1ms（GTG）、コントラスト比1000：1、ダイナミックレンジを広げるVESA DisplayHDR 400への対応、DCI-P3カバー率95％の広色域など基本スペックは良好。最新ゲームのプレイにも過不足ない性能の一台だ。
BenQ MOBIUZ EX271Q 27インチの特徴
■使い勝手の良いサイズと解像度
画面サイズは27インチ、解像度はWQHD（2560×1440）。最近のゲーミングディスプレー製品で目立つ仕様。フルHDからひと回り大きく、さまざまなジャンルに適応できる。
■AIが映像をコントロール
映像を最適化するため、BenQ独自のAI技術でコントラストを自動調整する「shadow Phage」機能を搭載。さらに彩度調整機能および明度調整機能も活用し、ゲームへの没入感を高める。
■豊富なインターフェース
インターフェースはHDMI 2.0×2、DisplayPort 1.4、USB Type-C×2、USB Type-A×2、ヘッドホンジャックと豊富。ゲーミングのみならず仕事でも扱いやすい。
最新ゲームプレイの相棒にピッタリ！
BenQのゲーミングブランド・MOBIUZの27インチWQHDディスプレーは、高スペックかつ豊富なインターフェースでユーザーを選ばない優等生。最新AAAタイトルからインディーズまでとにかくゲームを楽しみたい人は買って損はない。
参考価格：6万364円
現在の価格：4万3789円［27％OFF］
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