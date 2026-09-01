Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第705回
コスパ良くPCゲームデビューするなら。20万円切りのRTX 5060搭載ゲーミングPCがスマイルセール対象
2026年09月01日 21時00分更新
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TITAN GAMINGのゲーミングデスクトップPCをチェック
Amazon.co.jpにて、TITAN GAMINGのゲーミングデスクトップPC「TG-RTX5060-5700X-32GB-CX2B-1TB」が販売中だ。参考価格は20万円だが、スマイルセールにより6％オフの18万8100円で購入できる（8月31日時点）。
本製品は、AMD「Ryzen 7 5700X」とNVIDIA「GeForce RTX 5060」を搭載したゲーミングデスクトップPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB SSD、OSはWindows 11 Homeなど。
20万円切りの価格でPCゲームデビューはいかが？
ユーザーレビューを見ると、“動作が快適で期待以上／動画編集も快適／扱いやすいゲーミングPC”といった声が寄せられている。現時点では6％オフの価格で買えるため、20万円未満のゲーミングデスクトップPCが欲しい人、PCゲームデビューを実現させたい人は本製品をチェックしてみてはいかがだろうか。
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