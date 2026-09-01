RTX 5070に32GBメモリ/240Hz対応16型液晶でもっと強くなれ！ 高性能ゲーミングノートPCがスマイルセール対象

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MSIの16型ゲーミングノートPCをチェック

Amazon.co.jpにて、MSIの16型ゲーミングノートPC「Crosshair 16 HX E14W」が販売中だ。参考価格は43万4800円だが、スマイルセールにより9％オフの39万4800円で購入できる（8月31日時点）。

RTX 5070搭載モデルが40万円切り

本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載した16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）、リフレッシュレートは最大240Hz、OSはWindows 11 Homeなど。

現時点では9％オフの価格で購入可能だ。40万円未満のゲーミングノートが欲しい人、ゲームから編集までこなせるゲーミングノートを探している人にオススメできる。