Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第704回
RTX 5070に32GBメモリ/240Hz対応16型液晶でもっと強くなれ！ 高性能ゲーミングノートPCがスマイルセール対象
2026年09月01日 20時30分更新
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MSIの16型ゲーミングノートPCをチェック
Amazon.co.jpにて、MSIの16型ゲーミングノートPC「Crosshair 16 HX E14W」が販売中だ。参考価格は43万4800円だが、スマイルセールにより9％オフの39万4800円で購入できる（8月31日時点）。
RTX 5070搭載モデルが40万円切り
本製品は、インテル「Core i7-14650HX」とNVIDIA「GeForce RTX 5070 Laptop GPU」を搭載した16型ゲーミングノートPC。メモリーは32GB、ストレージは1TB M.2 SSD、解像度はWQXGA（2560×1600ドット）、リフレッシュレートは最大240Hz、OSはWindows 11 Homeなど。
現時点では9％オフの価格で購入可能だ。40万円未満のゲーミングノートが欲しい人、ゲームから編集までこなせるゲーミングノートを探している人にオススメできる。
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