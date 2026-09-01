Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第703回
Switch 2からスマホまで挟んで遊べるコントローラーがスマイルセール対象！ ドリフト防止・連射機能も搭載
2026年09月01日 20時00分更新
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GameSirのスマホコントローラーをチェック
Amazon.co.jpにて、GameSirのスマホコントローラー「GameSir X5s」が販売中だ。参考価格は7599円だが、スマイルセールにより15％オフの6459円で購入できる（8月31日時点）。
本製品は、Nintendo Switch 2やモバイル、PCなどのデバイスに対応するスマホコントローラー。有線・無線の接続に対応するほか、ドリフト防止スティック、HD振動、ターボ連射機能などが特徴となっている。
スマホやタブレットでゲームをするならコレ！
ユーザーレビューを見ると、“ボタンやスティックの操作感がとても良い／思っていたとおりの使用感／タブレットでのゲームに最適”といった声が寄せられている。現時点では15％オフの価格で買えるため、スマホおよびタブレットでゲームを遊びたい人、専用のコントローラーを探している人は本製品をチェックしてみては？
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