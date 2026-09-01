3000円台のTURTLE BEACH製XBOX/PC有線ゲームコントローラー発見！ スマイルセールでよりオトクに

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率などは記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください。

TURTLE BEACHのゲームコントローラーをチェック

Amazon.co.jpにて、TURTLE BEACHのゲームコントローラー「Rematch Core ホワイト＆グリーン」が販売中だ。参考価格は3880円だが、スマイルセールにより15％オフの3280円で購入できる（8月31日時点）。

本製品は、XBOX・PCに対応する有線ゲームコントローラー。没入感のある振動を体験できるデュアルランブルモーターおよびインパルストリガー、オーディオ調整ができる方向パッド、約280gの軽量設計などが特徴だ。

3000円台で買えるXBOXコントローラー

ユーザーレビューを見ると、“軽くて扱いやすい／XBOX本体用コントローラーとしてはコスパに優れている／ボタンが柔らかいから押しやすい”といった声が寄せられている。現時点では15％オフの価格で買えるため、XBOXコントローラーをお得に買いたい人にオススメだ。