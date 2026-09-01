PS5本体を冷却＆コントローラー充電・格納できるホワイト縦置きスタンドがAmazonスマイルセール中で3000円台

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PS5 Pro/PS5/PS5 Slim対応 縦置きスタンドをチェック

Amazon.co.jpにて、SPOSINGの「PS5 Pro/PS5/PS5 Slim対応 縦置きスタンド ホワイト」が販売中だ。参考価格は5680円だが、スマイルセールにより36％オフの3609円で購入できる（8月31日時点）。

本製品は、PS5 Pro/PS5/PS5 Slimに対応する縦置きスタンド。縦置きにできるだけでなく、3段階の風速調整が可能な冷却ファン、コントローラーを同時に充電できるポートなども備える。

冷却・充電・収納の三拍子

ユーザーレビューを見ると、“機能性・収納力抜群のスタンド／冷却ファンが優秀／取り付けが簡単”といった声が寄せられている。現時点では36％オフの価格で買えるため、PS5の冷却・充電・収納ができるスタンドに興味を持った人は早めにチェックしてみては？