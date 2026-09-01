Amazonで見つけた！ “ハズさない”ゲーミングアイテム集 第696回
ゲーム用のタブレットが欲しいなら、PHILIPSの11型高コスパ機が良いかも？ スマイルセールで2万5980円
2026年09月01日 12時00分更新
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PHILIPSの11型タブレットをチェック
Amazon.co.jpにて、PHILIPSの11型タブレット「T8015」が販売中だ。参考価格は3万6980円だが、スマイルセールにより30％オフの2万5980円で購入できる（8月31日時点）。
本製品は、MediaTek G99オクタコアプロセッサーを搭載する11型タブレットで、メモリーは6GB＋10GB（仮想メモリー）、ストレージは128GB（最大1TBまで拡張可能）。Mali-G57 GPUを内蔵しており、動画視聴や軽いゲームプレイも快適としている。解像度は1920×1200ドット、リフレッシュレートは90Hz。そのほか、8000mAhのバッテリー、18Wの急速充電など。
軽めのゲームをタブレットで遊びたい人に最適
ユーザーレビューを見ると、“ソシャゲの周回に利用しているが、今までなめらかに動かなかったゲームもサクサク快適／思ったより軽く、電池の持ちも良い／ストレスなく動くしコスパが良い”といった声が寄せられている。現時点では30％オフの価格で買えるため、3万円未満のタブレットが欲しい人、軽めのゲームを遊ぶ用のタブレットが欲しい人にオススメできそうだ。
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