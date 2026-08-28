AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第7回
スマホやカメラの容量不足に！ キオクシアのmicroSDカード128GBが2205円：AmazonスマイルSale
2026年08月28日 18時30分更新
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8月28日から始まった「AmazonスマイルSale」に、キオクシアのmicroSDカード「EXCERIA（128GB）」が登場！参考価格から18%オフとなっています。
EXCERIA（128GB）は、UHSスピードクラス1、SDスピードクラス10に対応したmicroSDカード。最大読出速度は100MB／sで、購入後5年間のメーカー保証が付帯しています。読み書きは特段高速というわけではありませんが、価格・性能・容量のバランスの良さと国内メーカーの安心感が魅力の製品です。
セール価格は参考価格から18%オフの2205円。microSDカードを探しているなら、この機会をお見逃しなく。
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