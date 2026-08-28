テスラ・サイバートラックが691円!? しかも実質”日本車”らしい……

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8月28日から「スマイルSale」を開催中のアマゾンで、テスラ「サイバートラック」が参考価格から36%オフの691円で販売されている。軽トラから戦闘機まで手がける日本企業タカラトミー製で、もはや日本車と言っても過言ではない謎仕様。

……その正体は、1／72スケールのプレミアムなミニカーだ。

本製品は、通常のトミカ以上にリアル感を重視した「トミカプレミアム」シリーズの1台。専用金型を使い、サイバートラックの特徴的な外観や塗装などを再現した大人向けの逸品だ。対象年齢は6歳以上。誰でも思い通りの運転を楽しめるが、実車と違い、人間が乗るとほぼ確実に壊れるので気を付けたい。

価格は参考価格から36%オフの691円。サイバートラック好きのASCII読者は、この機会をお見逃しなく！

軽トラ派の方はこちら。

「ミニ”カー”」とは何か？（哲学）