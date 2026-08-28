3000円台でこれは欲しい！ HDMIも有線LANも使えるUGREENの7-in-1 USB-Cハブが31％オフ：AmazonスマイルSale

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8月28日から始まった「AmazonスマイルSale」に、UGREENのUSB-Cハブ「Revodok 107 USB Cハブ 7-IN-1 4K@60Hz」が登場！参考価格から31%オフとなっています。

Revodok 107 USB Cハブ 7-IN-1は、USB-A（5Gbps）端子2個と、USB-C（PD100W）、HDMI（4K60Hz）、有線LAN、SDカード、microSDカード端子を各1個ずつ搭載したUSBハブ。専用電源なしで動作するバスパワー型で、外出時も手軽に持ち運べる点が魅力です。

セール価格は参考価格から31%オフの3299円。コンパクトなUSB-Cハブを探している人は、この機会をお見逃しなく！