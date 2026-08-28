アンカーの大容量ポタ電が30％オフ！ 10万円→約7万円、「Solix C1000 Gen 2」がセール中：AmazonスマイルSale

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8月28日から始まった2026年「AmazonスマイルSale」に、アンカーのポータブル電源「Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」が登場！参考価格から30%オフとなっています。

Solix C1000 Gen 2は、定格出力1550Wを誇る本格的なポータブル電源。USB端子にくわえてコンセント出力が6口用意されており、家庭用のAC100V対応の家電などを動かすこともできます。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、毎日使用しても10年以上バッテリー劣化を気にせず利用できる長寿命が魅力的な製品です。

セール価格は参考価格から30%オフの6万9990円。キャンプや車中泊、防災用など、幅広いシーンで活用できるポータブル電源を探しているなら、この機会をお見逃しなく！