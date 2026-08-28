AmazonスマイルSale 超お買い得情報総まとめ 第2回
アンカーの大容量ポタ電が30％オフ！ 10万円→約7万円、「Solix C1000 Gen 2」がセール中：AmazonスマイルSale
2026年08月28日 14時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
8月28日から始まった2026年「AmazonスマイルSale」に、アンカーのポータブル電源「Solix C1000 Gen 2 Portable Power Station」が登場！参考価格から30%オフとなっています。
Solix C1000 Gen 2は、定格出力1550Wを誇る本格的なポータブル電源。USB端子にくわえてコンセント出力が6口用意されており、家庭用のAC100V対応の家電などを動かすこともできます。バッテリーはリン酸鉄リチウムイオン電池を採用し、毎日使用しても10年以上バッテリー劣化を気にせず利用できる長寿命が魅力的な製品です。
セール価格は参考価格から30%オフの6万9990円。キャンプや車中泊、防災用など、幅広いシーンで活用できるポータブル電源を探しているなら、この機会をお見逃しなく！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第3回
トピックス【本日から開催】Apple製品も安い！ AmazonスマイルSaleで狙いたいAirPods Pro 3、MacBook Airなど4選
-
第1回
トピックス【Amazonスマイルセール攻略法】8月28日から開催！ オトクになる方法やセール対象商品まとめ
-
トピックス3000円台でこれは欲しい！ HDMIも有線LANも使えるUGREENの7-in-1 USB-Cハブが31％オフ：AmazonスマイルSale
- この連載の一覧へ