DMM GAMESのアプリゲームが、App Storeを通さずiPhoneで直接遊べる

合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは8月31日、iOS版ストアアプリ「GAMES STORE」をリリース。アプリのダウンロードは無料だ。

本アプリは、DMM GAMESのアプリゲームが、App Storeを通さずiPhoneで直接遊べるようになるというもの。現在の対応タイトルは、下記を確認しよう。

※iOS版「GAMES STORE」へ対応しているゲームに限ります。

▼iOS版「GAMES STORE」ダウンロードページ

https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=xveNn2mn

■iOS版「GAMES STORE」タイトルラインナップを紹介！

本日より、iOS版「GAMES STORE」を介して遊べる対応タイトルのラインアップを紹介。今後もタイトルを続々リリース予定とのことなので、楽しみにしよう。

＜対応タイトルラインナップ＞

・ガールズクリエイション-少女藝術綺譚-

・恋姫†大戦

・STELLAR IDOL PROJECT

・ティンクルスターナイツ

・テクロノス

・デタリキZ 特別防衛局隊員の日常

・ドットアビス

・宝石姫 Reincarnation

・マブラヴ ガールズガーデン

・ミストトレインガールズ〜霧の世界の車窓から〜

※予告なく変更となる可能性がございます。

■ダウンロード〜インストールの手順について

＜利用環境を確認＞

インストール準備の前に、あらかじめ利用環境の確認しよう。

・iOSバージョン： 26.6以上

※iOSバージョン26.6以上を推奨しております

※iOSバージョン26.2未満ではiOS版「GAMES STORE」をインストールできません



・利用ブラウザ：Safari

・iPadでは利用できない

・アクセスは日本国内から

・日本国内のAppleアカウントでログイン

＜インストール準備＞

iOS版「GAMES STORE」をインストールするには、iPhone側でアプリ側の年齢制限指定を「Unrated」に変更する必要がある。以下の手順に沿って設定を変更しよう。

準備1．ホーム画面から「設定」アプリを開く

準備2．「設定」画面で「スクリーンタイム」を選択。

準備3．「スクリーンタイム」画面で「コンテンツとプライバシーの制限」を選択

準備4．「コンテンツとプライバシー制限」画面で「コンテンツとプライバシーの制限」のトグルスイッチをON（緑色）にする。

準備5．そのまま同じ画面の下部にある「App Store、メディア、Web、およびゲーム」を選択。

準備6．「App Store、メディア、Web、およびゲーム」画面で「アプリ」を選択。

準備7．「アプリ」画面で「年齢制限指定」をタップし、リストから「Unrated」を選択

以上でインストール前の準備は完了。設定が完了したら、ダウンロードページに戻ってアプリインストールへ進もう。

＜アプリインストール手順＞

1．ダウンロードページ（https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=t6VsMrQW）の「STOREアプリを無料ダウンロード」を押してアプリをダウンロード。

2．「アプリのインストール」の確認ダイアログが表示されたら「設定」を選択。

3．「設定」画面で「アプリのインストールを管理」を選択。

4．「アプリのインストール」画面で「DMM GAMES STORE」横の「許可」を選択。

5．「アプリのインストール許可」画面で「許可」を選択してインストールを開始。

6．インストールが完了したら「開く」を押してアプリを開くことができる。

■【予告】iOSアプリをはじめようキャンペーン開催！

iOS版「GAMES STORE」のリリースを記念して、2026年9月2日より「iOSアプリをはじめようキャンペーン」を開催。（要エントリー）

キャンペーン期間中にエントリー後、iOS版「GAMES STORE」を経由しインストールしたゲームアプリを起動し、スタンプを1つ獲得すると全員に後日50DMMポイントをプレゼント。

（スタンプ獲得にはDMMアカウントでログインが必要）

さらに、キャンペーンエントリー後、iOS版「GAMES STORE」対応ゲームをプレイでスタンプを獲得し、獲得に応じて抽選で最大3000DMMポイントをプレゼントする。

キャンペーンサイトURLなどの詳細は、キャンペーン開始後、DMM GAMES公式Xなどで発表するとのことなので、楽しみにしよう。キャンペーン期間は、2026年9月2日12時～9月22日17時59分まで。

▼iOS版「GAMES STORE」ダウンロードページ

https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=cbFDBpPs

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