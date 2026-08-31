DMM GAMESのアプリゲームが、App Storeを通さずiPhoneで直接遊べる
DMM GAMESのゲームがiOSでも快適に遊べる！iOS版ストアアプリが本日リリース
合同会社EXNOAが運営するDMM GAMESは8月31日、iOS版ストアアプリ「GAMES STORE」をリリース。アプリのダウンロードは無料だ。
本アプリは、DMM GAMESのアプリゲームが、App Storeを通さずiPhoneで直接遊べるようになるというもの。現在の対応タイトルは、下記を確認しよう。
※iOS版「GAMES STORE」へ対応しているゲームに限ります。
▼iOS版「GAMES STORE」ダウンロードページ
https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=xveNn2mn
■iOS版「GAMES STORE」タイトルラインナップを紹介！
本日より、iOS版「GAMES STORE」を介して遊べる対応タイトルのラインアップを紹介。今後もタイトルを続々リリース予定とのことなので、楽しみにしよう。
＜対応タイトルラインナップ＞
・ガールズクリエイション-少女藝術綺譚-
・恋姫†大戦
・STELLAR IDOL PROJECT
・ティンクルスターナイツ
・テクロノス
・デタリキZ 特別防衛局隊員の日常
・ドットアビス
・宝石姫 Reincarnation
・マブラヴ ガールズガーデン
・ミストトレインガールズ〜霧の世界の車窓から〜
※予告なく変更となる可能性がございます。
■ダウンロード〜インストールの手順について
＜利用環境を確認＞
インストール準備の前に、あらかじめ利用環境の確認しよう。
・iOSバージョン： 26.6以上
※iOSバージョン26.6以上を推奨しております
※iOSバージョン26.2未満ではiOS版「GAMES STORE」をインストールできません
・利用ブラウザ：Safari
・iPadでは利用できない
・アクセスは日本国内から
・日本国内のAppleアカウントでログイン
＜インストール準備＞
iOS版「GAMES STORE」をインストールするには、iPhone側でアプリ側の年齢制限指定を「Unrated」に変更する必要がある。以下の手順に沿って設定を変更しよう。
準備1．ホーム画面から「設定」アプリを開く
準備2．「設定」画面で「スクリーンタイム」を選択。
準備3．「スクリーンタイム」画面で「コンテンツとプライバシーの制限」を選択
準備4．「コンテンツとプライバシー制限」画面で「コンテンツとプライバシーの制限」のトグルスイッチをON（緑色）にする。
準備5．そのまま同じ画面の下部にある「App Store、メディア、Web、およびゲーム」を選択。
準備6．「App Store、メディア、Web、およびゲーム」画面で「アプリ」を選択。
準備7．「アプリ」画面で「年齢制限指定」をタップし、リストから「Unrated」を選択
以上でインストール前の準備は完了。設定が完了したら、ダウンロードページに戻ってアプリインストールへ進もう。
＜アプリインストール手順＞
1．ダウンロードページ（https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=t6VsMrQW）の「STOREアプリを無料ダウンロード」を押してアプリをダウンロード。
2．「アプリのインストール」の確認ダイアログが表示されたら「設定」を選択。
3．「設定」画面で「アプリのインストールを管理」を選択。
4．「アプリのインストール」画面で「DMM GAMES STORE」横の「許可」を選択。
5．「アプリのインストール許可」画面で「許可」を選択してインストールを開始。
6．インストールが完了したら「開く」を押してアプリを開くことができる。
■【予告】iOSアプリをはじめようキャンペーン開催！
iOS版「GAMES STORE」のリリースを記念して、2026年9月2日より「iOSアプリをはじめようキャンペーン」を開催。（要エントリー）
キャンペーン期間中にエントリー後、iOS版「GAMES STORE」を経由しインストールしたゲームアプリを起動し、スタンプを1つ獲得すると全員に後日50DMMポイントをプレゼント。
（スタンプ獲得にはDMMアカウントでログインが必要）
さらに、キャンペーンエントリー後、iOS版「GAMES STORE」対応ゲームをプレイでスタンプを獲得し、獲得に応じて抽選で最大3000DMMポイントをプレゼントする。
キャンペーンサイトURLなどの詳細は、キャンペーン開始後、DMM GAMES公式Xなどで発表するとのことなので、楽しみにしよう。キャンペーン期間は、2026年9月2日12時～9月22日17時59分まで。
▼iOS版「GAMES STORE」ダウンロードページ
https://rcv.ixd.dmm.com/api/surl?urid=cbFDBpPs
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